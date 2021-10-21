46歲女子網售「魔力」瘦身產品含禁藥西布曲明被捕　衞生署籲停用

衞生署今日（21日）公布，就銷售一款包裝上附有「魔力」字眼的瘦身產品採取行動。該署指早前根據情報，透過社交媒體平台購得上述懷疑未經註冊藥劑製品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本包裝內的口服片劑含有禁用的西藥成分「西布曲明」。

當局指，一名46歲女子因涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，被警方拘捕。衞生署呼籲已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。



衞生署公布，一款包裝上附有「魔力」字眼的瘦身產品被驗出含有禁用的西藥成分「西布曲明」。（政府新聞網）

衞生署表示，該款瘦身產品驗出含有禁用的西藥成分「西布曲明」，該署正繼續調查。「西布曲明」是《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥，曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，才可合法於市面銷售。非法售賣未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署發言人呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。發言人補充，市民要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。如市民有購買相關產品，可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東胡忠大廈衞生署藥物辦公室銷毀。