工聯會倡引入競爭阻一鐵獨大　促建新界南線解東鐵屯馬線逼爆壓力

港鐵昨日（22日）公布沙中線過海段通車再延期，東鐵最快明年6至7月伸延過海。未來仍有多項鐵路項目在港發展，工聯會提倡引入外來競爭，阻「一鐵獨大」，令鐵路質素有所提升。工聯會建議，當局可利用建造、營運、轉移模式(BOT)，或引入第三方投資，發展新鐵路線項目。工聯會認為，香港是全球少數鐵路項目有錢賺地方，相信有吸引力。



目前不少乘客抱怨東鐵及屯馬線繁忙時間擠逼，而東鐵因應伸延過海，將全面淘汰現有的12卡列車，轉用9卡列車，令人憂慮「逼上加逼」。工聯會建議當局考慮興建新界南線鐵路，疏導東鐵及屯馬線人流。



工聯會提倡引入外來競爭，阻「一鐵獨大」。（鍾妍攝）

工聯會香港鐵路專業人員協會主席張年生表示，港府可考慮提出3個公私營發展鐵路方式，包括建造、營運、轉移模式，如行車隧道發展般，私人公司建造後，可獲數十年營運權，其後交還政府；或引入第三方在港投資鐵路，他指英國有不少成功例子。而政府亦可考慮自行興建，再交由第三方營運。

張年生認為，引入競爭可為香港帶來新技術，促成良性競爭。他相信轉乘等票價問題，能夠在後台解決。而本港為全球少數鐵路車務營運可錄盈利的地方，加上本地有巴士公司或電車等運輸公司，預計會有私人企業願意投資。

票價機制明年檢討 工聯會倡於方程式扣減部份盈利變幅

港鐵票價調整幾乎年年加價，一直令市民怨聲載道，政府將在明年檢討機制。立法會議員陸頌雄建議，在現有票價調整方程式中，加入盈利扣減機制，扣除四成港鐵除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（Ebitda)的變動。陸解釋，只計其中四成盈利變動，是因車務收入佔港鐵收入約四成。

工聯會倡議興建新界南環線鐵路。（鍾妍攝）

促建新界南線疏導東鐵及屯馬線人流

工聯會亦建議興建新界南線鐵路，疏導東鐵及屯馬線人流，提出在沙頭角建鐵路接駁粉嶺、沿林村、大埔接駁沙田禾輋，隔後向西走到荃灣西，加入類似早前有團體提倡的屯荃線走線、於屯門南再接龍鼓灘和流浮山一帶等，最後在錦上路接駁現興建的港鐵北環線。

工聯會會長吳秋北指，南港島延線、北港島線、東九龍線等，港鐵公司以技術問題或財政問題拖延發展，可作為開放鐵路市場的起步點。他認為，分拆鐵路，不再以壟斷式發展後，會吸引其他公司參與興建。