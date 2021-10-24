積金局指MPF基金收費有下調空間　積金易推出首兩年行政費減3成

立法會日前三讀通過推行強積金電子平台「積金易」條例草案，積金局主席劉麥嘉軒今(24日)撰文指，積金易平台能夠將強積金計劃的行政工作標準化、精簡化和自動化，大幅提升運作效率，可創造收費下調空間，讓計劃成員直接受惠。

她提到，最快在2022年底，完成構建積金易平台，13個受託人及其27個計劃最快會由2023年初起有序地分批過渡，預計平台最快於2025年初全面運作。



立法會日前三讀通過推行強積金電子平台「積金易」條例草案。(資料圖片)

強積金收費由2007年2.1%下降至1.43%

劉麥嘉軒指，一直透過多個不同途徑，降低強積金收費，並有顯著減幅，由2007年的2.1%，下降了3成至目前的1.43%，「儘管如此，積金局認為強積金基金收費仍有進一步下調的空間」。

預計積金易平台推出後10年累計節省金額300至400億

她稱，推行積金易平台項目的首要目標，是為計劃成員帶來實際減費，另條例訂立「直接轉移」規定，要求受託人就計劃行政工作收取的費用，不能超過他們向積金易平台公司繳付的平台費，令計劃成員直接受惠。預計平台推出首兩年，計劃成員須支付的行政費，預計可以平均降低30%，預計積金易平台推出後10年，累計節省金額將高達300億至400億港元，「企業和僱主亦會因為電子平台而節省不少資源和時間」。

為落實取消強積金對沖提供協助

積金易平台可便利政府執行其他與公眾利益相關職能，包括施政報告中提到落實為低收入僱員供強積金，由於需要作出配套，預計最快於2025年初全面推行積金易平台後方可實行。她指，積金局正繼續積極配合政府就新措施推行細節，例如受惠對象的具體資格和供款流程等進行研究；積金易平台亦為落實取消強積金對沖安排提供協助，包括予僱主可透過平台處理專項儲蓄戶口計劃的行政工作。



劉麥嘉軒表示，有信心積金易平台會是一個可應對未來發展需要，以及為各持份者帶來多贏局面的電子平台。