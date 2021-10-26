收緊查冊｜新聞用途非選項或負刑責　記協主席：置記者於危險位置

港府進一步收緊查冊門檻，下月起公司及土地查冊將採取「實名制」，須登記姓名及身份證號碼，查冊者資料亦可轉交執法機關。

記協主席陳朗昇今（26日）於港台《千禧年代》接受訪問時表示，新安排將影響偵查報道，亦憂慮會令新聞工作者面臨不必要的法律風險，「置記者於危險位置」。

陳又指，記者查冊被檢控已有案例，且新聞用途未被納入聲明目的選項，兩個部門事前亦未有諮詢，促官員盡快釐清釋除疑慮。



香港記者協會主席陳朗昇認為，政府屢收緊查冊，造成法律上的不確定性，會令部份傳媒對查冊、調查報道卻步。（資料圖片／李澤彤攝）

土地註冊處及公司註冊處，昨早向用戶發電郵及在網站列明，將在下周一（11月1日）起實施新安排，要求查冊者提供姓名及身份識別資料。土地註冊處指，查冊者必須確認無意及不會違反《個人資料（私隱）條例》，及須明白個人資料在《私隱條例》許可下，可能會被披露或「轉交予執法機關」。公司註冊處則指，查冊者如填報虛假或具誤導性的資料，可被檢控。

陳朗昇指，以往的公司及土地查冊相對寬鬆，毋須提交身份證明，如有需要時，執法機關

可循電腦登記IP追蹤查冊者身份。他提到，目前兩處提供的查冊目的選項，並無提供採訪用途，前港台記者蔡玉玲早前將車牌查冊所得資料進行報道，事後涉「虛假陳述」被檢控，他憂慮現行做法，會置新聞工作者於危險位置。

11月1日起，查冊須登記姓名及身份證號碼。（資料圖片／羅國輝攝）

個人資料私隱專員公署昨（25日）回覆指，所有查冊者須符合《個人資料（私隱）條例》的規定，除非獲得資料當事人同意，從公共登記冊收集的個人資料，只可用於設立登記冊時的目的，而設立目的「由部門按相關法例及政策制定」。公署提到，《私隱條例》有豁免條文，讓資料使用者可使用收集到的個人資料於新目的，例如新聞活動，惟須按個別實際情况而定。

土地註冊處同日亦公布查冊新安排，除以個人身份查冊外，以機構身份查冊亦必須提供獲授權職員的辨識身份資料。（土地註冊處網頁）

陳朗昇指，目前尚未與有關官員會面討論，暫未知兩個部門，日後會否增設查冊可用於新聞採訪，期望盡快獲得澄清。