玻璃樽徵費目標2023年或之前推出　環境局稱無意引入回贈安排

環保署數據顯示，港人2019年棄置逾7萬公噸玻璃樽。立法會早於2016年通過飲品玻璃樽徵費條例草案，擬向生產者每公升玻璃樽徵費約1元，但時間表一推再推。按環境局最新回覆指，目標在2023年或以前，全面推行玻璃飲料容器生產者責任計劃，亦無意就玻璃飲料容器，引入類似回收膠樽提供回贈的安排。



環保署早年表示，若飲料供應商選擇回收重用玻璃容器，減廢率達80%或以上，即每個玻璃容器可重複使用5次或以上，則可豁免徵費。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

政府早於2005年提出飲品容器生產者責任制，2013年進行公眾諮詢，2016年通過飲品玻璃樽徵費的條例草案，為計劃訂下法定規管框架，但玻璃樽徵費推行時間表一推再推。

隨政府計劃最快2023年落實垃圾徵費，環境局局長黃錦星今日（27日）書面回覆議員質詢時表示，環保署已完成草擬有關附屬法例，並會適時提交立法會審議，目標在2023年或以前全面推行玻璃飲料容器生產者責任計劃。

環境局局長黃錦星表示，目標在2023年或以前全面推行玻璃飲料容器生產者責任計劃。（資料圖片）

疫情下玻璃回收量大減

港府透過公開招標委聘兩間玻璃管理承辦商，提供免費廢玻璃容器收集及處理服務，其中港島及新界兩區，於2018年1月起提供服務，九龍區則於2018年7月起提供服務。環保署目標首年回收1.5萬公噸，3年內達到每年回收5萬公噸。

環境局提交數據顯示，2018年承辦商只回收9,600公噸玻璃樽，至翌年全面投入服務後，增加超過一倍至21,200公噸；但去年減少約3成至14,200公噸，今年上半年回收量亦只有8,800公噸。該局解釋指因疫情影響收集量，而服務推出以來，亦未達預期目標。

按照合約，玻璃管理承辦商須將所收集的廢玻璃容器處理妥當，以供其後循環再造，政府付予承辦商的服務費用，主要按所交付回收玻璃物料重量計算。若承辦商未能達致合約的營運表現要求，政府可按條款扣減其該合約年服務費。

根據環境局數據，玻璃管理合約服務費在2019至20年度達5,468萬元，但2018至19及2020至21年度，則分別只有1,605萬元及2,940萬元，至今年首8個月亦只有1,027萬元，或因回收量未如理想而影響相關服務費。