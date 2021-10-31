破解人口及樓宇雙老化　韋志成：延長樓宇壽命才是正本清源之道

港人壽命預期不斷提升，但房屋需求緊張，不少長者住在舊區的舊樓，如何處理人口及樓宇「雙老化」將是難題。市建局行政總監韋志成今日（31日）在網誌指，面對「雙老化」挑戰，市建局應用創新科技和數據分析加快市區更新步伐，同時在樓宇維修以及推動預防性維修的知識和技術水平，讓樓宇維持良好狀況，從根源減慢樓宇老化：「延長樓宇壽命才是處理舊區樓宇雙老化的正本清源之道。」



順成大廈平台翻新前 (左)使用率偏低，翻新後 (右)成為一個可以眺望維港的平台空間，讓住戶使用。（市建局網誌）

四幢安置大廈採用易於維修及耐用物料 改善樓宇可使用期

市建局轄下四幢安置大廈，包括西營盤順成大廈、旺角豉油街12號、深水埗麗珠大廈和大角咀必發臺，樓齡已達30年，需進行全面樓宇勘察及翻新工程。韋志成稱，該四幢安置大廈復修工作中採用「改造重設」策略，提升樓宇設施至現代標準，並引入「保養為本」維修理念，採用易於維修及耐用的物料，改善樓宇設施可使用期並提升設施維修的效益。

順成大廈未翻新前地下大堂的出入口較狹窄 (左圖)，後來將垃圾房遷至大廈另一方，令現時大堂（右圖）寬敞，方便居民出入。（市建局網誌）

改用鋁板天花 清拆省時成本低

他以順成大廈翻新工程為例，針對部分懸掛在公用地方的設施，包括天花喉管，在選用圍封的假天花物料時，由傳統的石膏板改用裝卸上更為靈活的鋁板天花，當日後要維修或檢查時，工程人員輕易拆卸鋁板，較過去沿用石膏板，需要將整個天花清拆的處理，更省時和減低工程成本。

韋志成表示，市建局亦從「以人為本」角度，為安置大廈的住戶提供更優質的生活環境，如在翻新順成大廈時，留意到靠近皇后大道西地下大堂的出入口較狹窄，而原本設在大堂的垃圾房更佔據了整個大堂約三分二的空間。故此，團隊在翻新時，將垃圾房遷至大廈德輔道西一方的地下，令現時的大堂更寬敞，方便居民出入。

韋志成稱貫徹樓宇實踐多元的樓宇復修策略和模式，延長樓宇壽命，才是處理雙老化正本清源之道。（資料圖片）

西營盤順成大廈改裝 平台可眺望維港景色

此外，順成大廈四樓平台、面向德輔道西的一方，原本設有一條有蓋行人通道連接獨立於大廈外的升降機，讓住戶從德輔道西的門口出入，不過住戶一般慣常使用靠近皇后大道西的正門出入，使該平台及升降機使用率偏低。為了善用空間，團隊在改造重設的過程中，將有蓋行人通道上蓋及已棄用的升降機拆走，改裝成一個讓住戶可眺望維港景色的平台空間，讓居民使用。

加入智慧元素 推動預測性保養

韋志成形容市建局四幢安置大廈的復修工作，為「中年」樓宇實踐維修保養工作方面起示範作用。他認為，若要達致最大成效，應採用更具前瞻性的樓宇保養概念，推動「預測性保養」，通過對設備狀況的持續監測，做到在問題發生之前已作出評估，並制定長遠的保養計劃及各項預算，才能從樓宇「護老」邁向至「防老」這個市區更新的長遠目標。

韋志成：舊區樓宇老化規模大 社會缺乏財政土地資源應付

市建局早前公布油旺地區研究結果，韋志成稱留意到社會上有不少意見，聚焦如何在地區規劃層面，應用新規劃工具，加快市區更新的步伐。然而，他認為舊區及樓宇老化規模龐大，社會在缺乏財政和土地資源來應付舊樓重建的前提下，貫徹樓宇實踐多元的樓宇復修策略和模式，延長樓宇壽命，才是處理舊區樓宇雙老化正本清源之道。