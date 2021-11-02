搣時潘及前助理涉襲擊　事主稱到議辦求道歉　遭助理以藍威寶噴額

網紅「搣時潘」與其前區議員丈夫劉家衡的助理，被指向到劉議辦爭執的人潑漂白水，並涉毀壞兩名女子的高跟鞋及長褲被捕。助理早前否認3項襲擊致造成身體傷害罪，案件今（2日）在西九龍法院開審，兩名事主供稱，指當日因不滿議員在辦事處張貼「藍絲與狗不得內進」的告示牌，到場要求道歉，卻遭助理以藍威寶噴頭，致眼睛感到刺痛。其中一名事主作供時一度情緒激動稱：「點解要咁做（貼告示牌）？佢個良心喺邊度？道德喺邊度？」



潘未有應訊法庭已發拘捕令

兩名被告：潘書韻（27歲，女商人）、李譯喬（32歲，辦公室助理），被控2項襲擊致造成身體傷害罪，指他們於2020年3月9日，在長沙灣名人商業中心605室門口襲擊女子王西萍及何華；李被加控一項襲擊致造成身體傷害，指他同日同地襲擊男子關新偉。潘自7月起沒有出庭應訊，法庭已發出拘捕令，故事次審訊只有李一人受審。

事主稱有女子潑漂白水稱洗地

事主王西萍供稱，她因不滿劉家衡的議員辦事處張貼「藍絲與狗不得內進」的告示牌，而與約20人相約到場質問及要求兩名議員道歉。惟到達現場，一名女子從辦事處內將漂白水潑在地上，並大叫：「洗地」。被告則用一個藍色噴壺向她們噴藍色液體，王因而感到眼睛「辣辣地」。事後，王因翌日要做義工而未有求診。

另一事主遭被告以藍威寶噴額

另一女事主何華則指，她當日在辦事處門外抗議，要求時任議員李文浩就張貼「藍絲與狗不得內進」道歉。她在庭上直斥對方指：「點解要咁做？佢個良心喺邊度？道德喺邊度？」何續指，被告當時用藍威寶噴向其額頭，令其雙眼刺痛，稱若非其戴著太陽眼鏡，早已因而失明。

另控方指，另一名疑遭襲擊的男子關新偉因身處內地未能出庭，稱將依賴現場片段及警員證供。惟陳官指，控方既沒有關的醫生報告，片段中亦沒有其身影，質疑檢控是否有足夠基礎。控方終表示，待所有證人作供完畢後，會再考慮是否傳召關出庭作供。

案件編號：WKCC2734/2021

網紅「搣時潘」潘書韻亦涉事件被控，但她未有出庭應訊。(詳看下圖)