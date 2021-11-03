新冠肺炎．最新｜食環署︰2022農曆年宵市場維持只設濕貨攤賣年花

衞生防護中心今日(3日)公佈3宗輸入個案，三名患者均帶有L452R變種病毒，其中兩人11月1日由英國乘搭BA027航班抵港，並於機場檢測時確診，同日出現病徵。另外，今日初步確診少於5宗。



公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始，今午就新冠疫苗接種計劃舉行記者會，公布接種第三針計劃將在下周展開，兩類人士11月5日起可預約接種第三針，11月11日起免費補打第三針。



當局會首先安排60歲或以上人士、醫護人員、高危職業者包括機場工作、機組人員等，以及長期病患者接種；亦會安排低免疫力群組如曾接受器官移植、癌症病人等打針，市民可自行選擇第三針打科興或復必泰疫苗。



新冠疫苗接種持續放緩，疫苗接種中心本月起縮減服務時間，並逢周三全日休息，即今日（3日）不設打針服務。



食環署公布明年農曆年宵市場安排，因應疫情持續，年宵市場將維持今年安排，只設濕貨攤賣年花，不設乾貨檔及快餐檔，將由本月15日起分批公開競投。



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▼11月2日強制檢測公告詳情▼



【18:48】食環署公布，2022年農曆年宵市場攤位，將由11月15日起分批公開競投。年宵市場會由2022年1月26日至2月1日，一連七天在15個地點舉行，共設940個攤位。



食環署發言人指出，在疫情下，2022年農曆年宵市場會維持沒有乾貨攤位，同時亦不設快餐攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花。發言人又提醒，年宵市場各項防疫抗疫措施可能會有所變更，政府可能會調整年宵市場的規模及營業時間、收緊公眾人士入場要求，甚至取消舉辦年宵市場，呼籲參與競投前，應充分考慮有關因素。

通關｜陳肇始：諮詢B類食肆用安心出行 收緊防疫有利與內地通關

【17:30】政府近日收緊防疫措施，包括取消多個豁免檢疫安排群組，及強制在政府場所使用「安心出行」，以盡早達致與內地通關。食物及衞生局局長陳肇始今（3日）在記者會上坦言，本港已達到「清零」的目標，惟在「外防輸入，內防反彈」的原則下，收緊和調整防疫措施，才能令疫情爆發風險降到最低，以便日後與內地通關。

【16:05】陳肇始稱，收緊病人出院準則可令市民更安全，相信是亦是市民的期望，以往亦曾不時更改相關標準。

【16:05】聶德權表示是否溝針是個人選擇，但專家認為打復必泰或會反應較大，陳肇始稱，仍維持打兩針為完成接種疫苗的定義，第三針為加強劑。她又稱一直留意第二代疫苗資訊，了解是否有更好及更高保護力的疫苗面世，但是否購買仍言之尚早。

【15:57】公務員事務局局長聶德權表示，預算有186萬人要打第三針，包括免疫力弱的病人及接種科興疫苗並有較高感染風險的人士，11月5日起可以預約打第三針，11月14日起免費接種，因接種復必泰疫苗產生的抗體較高，市民可以選打復必泰疫苗。目前剩約170萬劑復必泰疫苗，有需要會增購疫苗。

【15:49】兩類人士11月5日起可以預約接種第三針，11月11日起免費補打第三針，兩類人士分別為：第一類為特定免疫力弱者，包括癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥壓制免疫系統人士等，應在打第二針後至少4星期才注射第三針。

第二類為已接種科興疫苗並有較高感染風險者，包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者及工作環境有高暴露風險及較易傳播病毒員工，例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作人員。他們應在打第二針後最少6個月才打針。

【15:32】食物及衞生局局長陳肇始表示，全球疫情嚴重，好多與病毒共存國家個案及死亡率飆升，反而本港採取清零策略，令個案平穩每日平均幾宗輸入個案。她舉例新加坡在新一波疫情中，無打針80歲長者死亡率達18%，有打針只是2%，本港80歲以上長者打針率只有15%，屬高危組群，呼籲盡快打針。

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新冠肺炎｜打科興市民下周四起打第三針 60歲或以上率先打

【16:03】本港即將開展第三針新冠疫苗接種計劃，政府今日（3日）公佈，所有科興疫苗人士需要補打第三針，但優先群組會包括接種科興及復必泰疫苗的60歲或以上人士，以及醫護人員、長期病患者、特定組別免疫力人士如癌症病人、器管移植病人、晚期愛滋病患者等病人，可由本周五（11月5日）起可以預約打第三針，下周四（11月14日）起免費接種，專家認為接種復必泰疫苗產生的抗體較高，市民可以選打復必泰疫苗，即容許打科興市民「溝針」。

新冠肺炎｜今增3宗輸入個案 兩患者同航班英國抵港均染變種病毒

【14:56】衞生防護中心今日(3日)公佈3宗輸入個案，三名患者均帶有L452R變種病毒，並已完成接種新冠疫苗，其中兩人11月1日由英國乘搭BA027航班抵港，並於機場檢測時確診，同日出現病徵。另外，今日初步確診少於5宗。

安心出行｜初中生無智能手機入球場被拒 家長批非必須品：有問題

【11:36】政府自周一（1日）起強制市民使用「安心出行」，包括政府場地、街市及各類球場等，連日來惹起不少批評。



有家長今日（3日）致電港台節目《千禧年代》，指就讀初中的子女無智能手機，因他們定期會到政府場地參加活動，早前致電場地查詢，對方表示12歲以上的學童就算有家長陪同亦不獲內進。她質疑手機非必須品，認為做法有問題。有長者則指丈夫為聽障人士，未能使用智能手機，加上年事已高，若出入場所均須填紙會寧願不出去。

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安心出行｜B類食肆擬須掃碼 林瑞華料有餐廳轉C類 生意影響不大

【09:10】市民進入政府場所、公眾街市、公立醫院等需使用「安心出行」，早前立法會議員田北辰引述消息指，日後進入B類食肆的客人都必須掃碼。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華今日（3日）在港台節目《千禧年代》指，估計措施對業界影響不大，因較少人會堅持不用「安心出行」，相反餐廳可免卻因顧客填錯資料而受罰，有部份B類食肆或因此轉為C或D類。但認為因應疫情緩和，政府應放寬現時針對餐飲處所的放疫安排。

新冠肺炎｜縱橫遊：公海遊查詢減少 冀年底前與大灣區通關

【09:02】皇家加勒比國際遊輪的「海洋光譜號」有船員在出發前被驗出「復陽」，繼取消萬聖節出發的公海遊，再取消本月初的行程。 縱橫遊執行董事袁振寧今日（3日）在港台節目《千禧年代》指，因應事件市民對公海遊查詢少了，大部份人考慮於12月至明年1月出發。他指，希望最快於年底前能通關到大灣區，其後再推展到內地其他城市。

強制檢測｜港會職員訪英返港初確診 住所碧瑤灣21座等5處上榜

【00:01】衞生署昨晚（2日）公布，一名活躍於金鐘商業區的人士外遊返港後初步確診，暫列輸入個案。患者原居於薄扶林碧瑤灣21座，在跑馬地香港足球會（簡稱港會）工作，連同離港前曾到的3個地方須強制檢測，包括港島香格里拉酒店6樓龍蝦吧餐廳、太古廣場3樓332號舖夜上海，以及機場客運大樓寰宇堂頭等貴賓室。受檢人士最遲本周四（4日）檢測，已完成接種疫苗人士不獲豁免。

此外，3間幼稚園及1間小學，因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而病徵與新冠肺炎相似，因此被納入強制檢測公告，包括特殊學校香港耀能協會隆亨幼兒中心、中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園、藍田靈糧幼稚園、東華三院王余家潔紀念小學小六級。

▼11月2日九龍城街市情況▼



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