報稱沙田民政事務處職員上書告狀　列當區民政專員4宗罪

上任未足半年的沙田民政事務專員柯家樂，疑被下屬集體投訴。以「一班沙田民政事務處同事」署名的人士，日前去信民政事務局局長徐英偉及公務員事務局局長聶德權等「上書告狀」，臚列柯家樂任內的人事「四大失責違紀劣行」，包括要求下屬繞過程序「拆單」招標，甚至要求編造理由DQ非心儀入標公司；又曾打算花費公帑「淘寶」送禮，務求令長者谷針活動「交到數」。

投訴信亦指控柯家樂多度濫用部門車輛「公器私用」作私人接送，又擅自破壞與地區人士的聯繫，以及對下屬惡言相向等。

《香港01》曾致電柯家樂辦公室，民政處職員指其正在開會，隨後則派員著記者致電新聞組查詢。民政事務總署表示不會評論任何個案，該署如接獲任何投訴，將按既定機制處理；公務員事務局則暫未回覆。



柯家樂於今年5月出任沙田民政事務專員。(政府新聞處國片)

柯家樂2002年加入政務職系，此前曾任職旅遊事務助理專員，亦曾於多個政策局和部門工作，包括前教育統籌局、民政事務總署、財經事務及庫務局、運輸及房屋局、香港駐日內瓦經濟貿易辦事處和商務及經濟發展局。她於今年5月出任沙田民政事務專員。



《香港01》取得以「一班沙田民政事務處同事」署名、合共14頁的投訴書副本，當中指控柯家樂「破壞辦公室多個行之有效的程序及做法 ，並造成人事管理問題 ，使民政處難以正常運作，情況比起上任專員時惡劣得多」，投訴人指，雖曾循不同渠道向其反映，惟未獲正視，相關同事亦被列入「黑名單」。投訴人又形容，柯家樂的不合理處事為史無前例，令辦公室士氣極為低落，「內部矛盾日益深化且對外聯絡工作徹底癱瘓。」

指控柯要求「拆單」招標

投訴信臚列多項事例，指証柯家樂做法有違規程，包括曾要求下屬繞過程序「拆單」招標，又曾於燈籠招標一事上，要求編造理由，DQ非心儀入標公司，例如必須提交安全報告及及限制燈籠尺寸 等，期間雖然同事多番表示做法有違常規，且對公司不公平，惟柯仍一意孤行。

沙田民政事務處於9月20日，在馬鞍山利安社區服務大樓主辦「沙田區長者健康講座暨長者新冠疫苗接種日」，右三是沙田民政事務專員柯家樂。(政府新聞處國片)

沙田民政事務處於十月再於圓洲角社區會堂舉辦「沙田區長者健康講座暨新冠疫苗接種日」，全日共有501名長者接種新冠疫苗。(政府新聞處圖片)

沙田民政事務處近月曾主辦長者疫苗接種活動，投訴人則表示，柯家樂指令同事以公帑於淘寶網搜購禮物，雖然曾有同事轉達高層不希望製造「利誘長者打針」的負面形象，但柯未有理會，認為「交到數最緊要」，又要求同事於不同渠道尋求禮品贊助，隨後社署傳達勞福局副局長意見，柯始作罷，但對社署人員口出惡言，表達不滿。

國慶升旗禮取消與建制團體合作 改邀立法會議員

投訴信又列出相關日期，指控柯家樂多次公器私用，籍「巡區」之便乘坐部門車輛往返住所；投訴人又指，柯家樂對下屬苛刻，多度向同事惡言相向，製造內部矛盾；投訴人又提到，柯家樂藐視地區人士及破壞對外聯絡，例如以粗言穢語取笑及指責地區人士，包括「 xxx隻狗」、「 P圖八婆」 、 「收皮啦 xxx」 、「肥到隻豬咁」、「個老野」及 「班友廢架」等；投訴人又指，今年沙田區國慶升旗禮亦鬧出風波，民政處突取消與建制團體合作，又邀請甚少地區工作來往的立法會議員，令地區人士感冒犯，「有違地區規矩，安排太倉促亦不尊重 」，令民政處失信於地區人士。

沙田區議會議員周曉嵐接受查詢時指，民政專員柯家樂自今年5月上任至今，除區議會會議外，未曾私下交談，亦無其手提聯絡方法，作風有別歷任民政專員，「連走廊打聲招呼都無，開完會佢都係經專用門口離開，完全接觸唔到佢。」他憶述，上屆民政專員黃展翹上任未幾已約見同不同版塊區議員溝通，相對之下，柯家樂的做法較「閉門」，區內長者接種疫苗活動等亦未有作出事前通知。



他又提到，今年 9 月火炭寮屋區發生火警，其時曾分別聯絡社署專員及民政專員尋求協助，社署專員於同日下午兩時許已親自回覆，並委派同事跟進，做法迅速積極；民政事務處則只有聯絡主任來電跟進，惟一直未能成功聯絡民政專員。

《香港01》曾致電柯家樂辦公室查詢，民政處職員指其正在開會，隨後則派員著記者致電新聞組查詢。民政事務總署表示不會評論任何個案，該署如接獲任何投訴，將按既定機制處理；公務員事務局則暫未回覆。