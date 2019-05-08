【尋找民政事務處】多個諮詢中心位置極隱閉　東涌招牌標誌褪色

提到民政事務處，除了想起可以拿取「關愛共享計劃」4000元表格，還會想到甚麼？民政諮詢中心遍佈全港各區，為市民提供查詢、宣誓等服務，不過部分位置偏僻，連當區居民也未必知道。這些中心的位置十分「隱閉」，除了政府合署，也會「隱身」於法院、郵局大樓內，由於相關指示不多，即使來到前面，也未必可以察覺其入口。 有立法會議員表示，過去這些中心猶如「衙門」和「祠堂」，可讓市民直接反映意見和尋求支援，但隨着時代轉變，中心數目大減，平日如有市民前往，亦只是「攞表格」或辦理宣誓。他認為，政府應重新檢視這些諮詢中心，看看如何重新提高它們聯絡社區的功能。

場地內設有法律諮詢中心

根據民政事務總署網頁，該署的主要工作是加強政府與市民之間的溝通，並協助發展地方行政，當中包括了協助和推廣區議會、進行地區小型工程和推行大廈管理措施(旅館、床位寓所等)，更重要的是搜集、評估並向政府反映市民的意見和期望，使政府施政能夠因時制宜。署方在全港共有20多間民政諮詢中心，除了派發政府表格及小冊子，也有職員即場解答有關政府各類服務的查詢，市民如須向非政府機構提交聲明或宣誓，也可到場辦理。而其中九個場地內設有法律諮詢中心，當值的義務律師可為面對法律問題的市民提供初步意見和指導。

民政諮詢中心喺邊度？

https://www.had.gov.hk/tc/public_services/public_enquiry_services/provided.htm

東涌諮詢中心入口極隱蔽

根據財政預算案數字，2017和2018年前往及致電民政諮詢中心查詢的人次均達到220萬。不過，各大中心是否如此「旺場」？香港01記者日前到其中數個中心視察，其中離島區東涌分處的諮詢中心，位於東涌郵政局大廈一樓。雖然郵政局位於東涌市中心、港鐵站附近，但來到門前，亦未必可以即時見到諮詢中心的入口。原來郵政局正門的左方有道小門，拉開後上樓梯就可到達中心，而旁邊的指示牌字體很小，相關的標誌亦開始褪色，經過時難以察覺。記者於下午前往時，中心內只有數名職員駐守，場內不見有人使用。

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至於東區和觀塘區的民政諮詢中心，分別位於東區法院大樓地下和觀塘道嘉域大廈地下。兩個場地的周邊與其用途不太相似，不過如在網上事前已查到地址，則相對較易找到。記者先後走入兩間中心時，只見場內均以放滿不同海報、表格和小冊子為主，此外也有可供公眾使用的電腦和勞工處「搵工易」終端機，當時各有數名人士正在使用，不過職員櫃檯則未見有人查詢。

至於黃大仙民政諮詢中心，地址為黃大仙龍翔道龍翔辦公大樓2樓201室。龍翔辦公大樓位於黃大仙中心北館旁，由地面前往，只要跟着龍翔道走會較易找到，但沿途未見就民政諮詢中心有相關指示。只有在大樓升降機大堂設有水牌，標示各樓層有甚麼部門和辦事處。記者視察時，中心內亦是只有職員，未見有公眾使用。

議員：有助建立社區網絡

「𠵱家市民入去呢啲民政諮詢中心，不外乎係攞表格、宣誓，同以前已經好唔同。」立法會民政事務委員會委員柯創盛指，在六、七十年代政府開始大力推行地方行政時，民政事務總署及其轄下各區分處功能很大，除了幫助居民成立互助委員會，亦會有專員定期落區、探訪，主動了解民情。他指出，過去民政事務專員與居民關係十分密切，有助建立社區網絡，居民遇到困難都會向專員求助和查詢，而民政諮詢中心，就是他們的聚腳地，「我細個都成日入去，以前中心就好似古時嘅衙門、祠堂咁，有咩事都會入去搵幫手。」

柯創盛指，過去民政事務專員與居民關係十分密切，有助建立社區網絡。(資料圖片)

柯續指，自80年代開始，隨時代轉變，民政署進行地區諮詢的方向和策略都有所不同，現時專員大多依靠一些社區領袖收集民意，少有直接與市民對話，此外，各區的民政諮詢中心也因資源問題，數目大幅刪減，「以觀塘區為例，以往好多個小區都各有一個(中心)，藍田、牛頭角、秀茂坪都有，但到今時今日，成個區只得返一間。」他表示，知悉現時不少場地都在較隱蔽的位置，使用率亦未必很高，他希望政府日後可以加強各大中心，以至是民政處在地區上的功能，令日後能更有效地連繫社區，在有需要時提供相關支援。