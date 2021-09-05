聶德權稱接種率遇樽頸　晤民政專員商策略　推18區一站式打針服務

負責新冠疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今日（5日）在facebook指，日前已召集18區民政事務專員、社會福利署地區福利專員及衞生署官員開會，調整疫苗接種策略，包括推出以長者為重點對象的接種疫苗安排。

聶德權稱，他在會上提出三點要求，包括推動地區外展接種計劃，在18區舉辦「一站式」接種服務。



聶德權指，直接、主動走入社群，是港府下一步疫苗接種的重點策略，雖預計本月底第一針疫苗接種率有望達7成，但近期打針及預約數字均見下跌趨勢，顯示接種疫苗計劃遇樽頸，故將調整策略，深入社區、主動接觸接種對象，釋除市民疑慮。

聶在會上提到早前在深水埗及油尖旺區舉辦的「長者接種日」，形容活動反應正面和成功經驗，期望短期內在全港各區都能開展同類活動，提升長者的接種率。

疫苗外展隊轉向社區 倡冬季流感前接種疫苗

聶德權又指，近日疫苗外展隊把服務由企業轉向社區，包括商場、長者中心，為街坊、長者、市民接種疫苗，又指善用居民熟識環境的打針安排將會是未來的策略方向。

他提到在會上向民政專員提出三點要求，包括要求民政事務專員擔起統籌角色，聯同社署地區福利專員及衞生署地區同事組成「鐵三角」，與地區組織、團體和領袖攜手，結合地區力量，起動街坊，推出長者接種新冠疫葛； 推動地區外展接種，在18區舉辦「一站式」接種服務，包括疫苗資訊講座、健康諮詢及即場接種；舉辦健康講座、諮詢後，務必有跟進行動，令長者既安心又放心地接種。

聶德權強調，盼望藉地區團體網絡、起動地區的策略，能將疫苗資訊傳遞到社區每個角落，令更多長者受惠接種，在冬季流感季節未來臨前，先完成接種新冠疫苗，形容為疫情下保護自己的必然選擇。

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