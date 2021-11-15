HA Go推出新功能　病人可儲存個人健康數據

心血管病患者及三高人士除了病向淺中醫，更重要是做好自我管理，多加留意健康數據。醫院管理局流動應用程式「HA Go」推出新功能「我的健康」，病人可以透過新功能儲存個人健康數據，有需要時可以讓醫護查閱，亦可以隨時翻查自己的醫療紀錄，方便病人管理健康。



HA Go手機應用程式推出新功能「我的健康」，病人可以透過新功能儲存個人健康數據，有需要時可以讓醫護查閱。(雲嘉晉攝)

HA Go 10月份剛推出「我的健康」主要功能有三項，包括自我管理、我的資訊及我的紀錄。在自我管理方面，使用者可依據自己個人健康情況輸入不同量度數據，共9個項目可供輸入，量度項目包括體重、體重指標、血壓、脈搏、血糖、疼痛、暈眩及陣痛時計。在自己量度項目，再輸入後將有圖表形式顯示，可觀察自我管理表現。

我的資訊分項的資訊，是根據醫護的診斷向病人提供小冊子或影片。醫院管理局總行政經理（醫療信息）彭育華醫生解釋，病人容易對誤解文字，加上動畫影片，信息會更清晰，忘記步驟可供重溫，醫院與病人溝通將會更好。

醫院管理局總行政經理（醫療信息）彭育華醫生病人容易對誤解文字，加上動畫影片，信息會更清晰，忘記步驟可供重溫，醫院與病人溝通將會更好。(雲嘉晉攝)

在第一階段，使用者可以瀏覽到四類紀錄包括病人出院資訊摘要、檢驗備忘表、藥物紀錄及轉介信。紀錄將以住院、急症室及門診所發出而分類，有助使用者更易選擇所需紀錄。

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醫院管理局高級醫療信息經理馮起。(雲嘉晉攝)

HA Go未來將會推出更多的量度項目，例如腹膜透析管理等。研究在量度項目上與其他流動電話平台連結，將手機紀錄的健康量度滙入我的健康，致力研究在應用程式内納人化驗項目及影像診斷結果。