手痺是否中風？手指、手肘痺多涉神經線問題　半邊身痺或中風引致

很多人感到手痺時，會擔心自己是否中風。其實手部麻痺的位置不同，原因都不同。 手部神經線是由手指尖伸延至手臂，再到膊頭及頸部，接駁至脊髓神經，終點到達大腦。由於這些神經線經過多個身體結構，任何一處有病變或損傷，如常見的頸椎神經線受壓，會影響感覺的傳導，誘發相關手部位置麻痺。純粹手指或手肘痺多涉及神經線問題，整隻手痺或因供應腦細胞血液不足，但統計上中風的機率還是不高。若一邊身如由面到腳都麻痺，則要考慮是否中風。

撰文: 醫善同行醫學顧問、腦神經科專科醫生曾建倫



手痺較常見是局部，如拇指、食指及中指感麻痺，可能是腕管綜合症。手掌內外側有兩處肉凸出，中間像一個狹谷，狹谷下是腕管。腕管中間有一個很窄的地方給神經線穿過，同時也有手指韌帶經過。打字多或經常做粗重工作，可令手指韌帶長期勞損，韌帶腫脹壓著神經線，可導致該三隻手指麻痺。

長期低頭用手機可致手肘痺痛

有沒有試過手肘範圍偏外側麻痺？很多時是剛睡醒或在辦公室辛勞工作一日後出現，這可能涉及頸椎問題。頸椎有7節，椎體與椎體之間有椎間孔，神經線穿插其中。長期使用電腦姿勢不當或低頭用手機，較常見可致第5節及第6節頸椎移位、椎間盤或韌帶退化，令第6條神經線受壓，引致手肘痺痛。

若是整隻手都感痺痛而持續，其中一個可能性是腦血管問題，主要是沒有足夠血液流到腦細胞。背後原因是病人本身有風險因素，如高血壓、高血脂或高血糖。病人需認真對待這些身體警號，盡快求醫，避免產生更嚴重身體問題。

中風一般致一邊身痺 單純手痺中風機會低

整隻手痺是否中風先兆？中風是指所有與腦血管有關的疾病，中風可以產生麻痺，但中風引發的麻痺多數影響半邊身，如由面到腳，或一邊手加一邊腳，單純引起手部麻痺並不常見。所以當只是手痺，往往不是由中風引起。

兩邊手一起痺，由中風引起的機會也很低；因兩邊腦的血管很少一起出問題，同時引起兩邊身體麻痺。而中風除了引起一邊身體麻痺，同時也會令人感到無力。所以當出現手部麻痺，應先求醫，由醫生診斷是涉及腦血管問題，還是神經線受壓。

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