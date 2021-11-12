孕婦分娩後亡｜勞子僖斥涉事醫生不用腦　籲同儕勿將喜事變喪事

懷孕38周孕婦五年前在伊利沙伯醫院分娩，其後大量出血死亡，死因庭陪審團裁定死於不幸。聆訊上專家證人、婦產科教授勞子僖狠批涉事醫生不用腦。他在接受訪問時重提有關言論，說到孕婦本來是健康，怎能忍心眼見大好年華的婦女，幾小時內撒手塵寰，「做產科好似樣樣都開心，更加要記著唔好將件喜事變咗件喪事......每一次老豆同個細路慶祝生日，其實就係母親嘅死忌。」



已退休的勞子僖是兩間本地大學醫學院婦產科臨床名譽教授，手執教鞭，庭上狠斥涉事醫生不用腦。辛辣言論背後，他看重的是新晉醫生對生命的尊重，「邊一個專科開始嘅時候係一個健康嘅人，係一個體力樣樣都旺盛、無乜病痛、年輕，但經歷一個懷孕分娩嘅過程可能會死咗」。

「做產科嘅醫生多數因為想做啲開心嘅嘢，唔想吓吓對著啲好似癌症，對著都心噏啦，個個都係得返三個月命、六個月命......產科好似樣樣都開心，但亦都係咁嘅原因更加要記著，唔好將件喜事變咗件喪事......每一次老豆同個細路慶祝生日，其實就係母親嘅死忌。」 兩大醫學院婦產科臨床名譽教授勞子僖

本港孕婦死亡率非常低，在國際上數一數二，但勞子僖反認為，危機會在安全感中滋生，督促他要戰戰兢兢，「香港啲巴士肯定好安全啦，但係你諗下新界嗰架巴士，反車死咗咁多人，馬場出嚟嗰架......香港咁多巴士喺路到行，咁多年嚟有幾多單咁和嘅嘢吖」，「本身可能好冷門，但係腦海成日都要記著，我可能一世都無撞過，呢一次可能係我撞毀一次，更加要小心同埋每一次做時候都步步為營。」他提到的，是2018年那次大埔公路車禍奪去19人性命的意外。

▼孕婦伊利沙伯醫院分娩後大量出血死亡死因聆訊▼



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不論在庭上作供或庭外做訪問，勞子僖都稱當時醫生不應該為孕婦催生，「一啲宮縮都無，等同熱身都未熱身，夾硬拉佢落去運動場跑，身體唔係好適應到」，之後就出現死因庭所指催產素及真空吸引助產令死者羊水入血 ，引致栓塞而死亡。

「一子錯滿盤皆落索，你行錯一步，可能帶出之後好多後果預測唔到。」勞子僖寄語同業回想仍是醫學生時，曾經朗讀的「日內瓦宣言」第一原則：對病人「先勿傷害」（First, do no harm）。

死者梁金笑（終年33歲），2016年4月懷孕，預產期為同年12月10日，期間多次產前檢查均沒有異常。她同年11月28日在伊利沙伯醫院誕下女兒後，出現大量出血情況，情況變得危急，做緊急手術後被送至深切治療部，同月30日離世。