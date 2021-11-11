孕婦分娩後亡｜社協去信醫管局　要求所有公院落實死因庭全部建議

一名產婦5年前在伊利沙伯醫院經催生後分娩，惟其後大量出血死亡，死因庭早前召開研訊，陪審團裁定死者死於不幸。

香港社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌今天（11日）代表死亡孕婦家屬，致函醫院管理局行政總裁高拔陞，要求醫管局在所有公立醫院落實陪審團所作出的每一項相關建議。



▼孕婦伊利沙伯醫院分娩後大量出血死亡死因聆訊▼



+ 2

彭鴻昌發出的信件內容指，陪審團共作出8項建議，而涉事的伊利沙伯醫院在事後所落實的改善建議，並未回應陪審團的所有建議，彭鴻昌認為，其他公立醫院也應藉此死亡個案檢視其服務，以保障病人安全，因此去信醫管局，代表死者家屬要求相關專科統籌委員會，包括婦產科、麻醉科及病理科，討論如何落實陪審團所作出的每一項相關建議，並要求醫管局稍後詳細交代相關建議於轄下所有公立醫院的落實情況。

彭鴻昌指，死者家屬希望向醫管局表達，醫護前線及管理人員於嚴重醫療事故後的防衞及對抗態度，令家屬受到「二次傷害」，又批評這種拒絕承認過錯及互相保護的態度，有違醫管局開誠布公政策及臨床事故管理守則，「若醫護人員及醫療團隊不願面對過錯，只會繼續犯錯及故步自封，不能持續改進醫療水平。」