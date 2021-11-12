政務司司長辦公室今日（12日）刊登招聘廣告， 為政務司司長官邸聘請「合約家務總管」，職責列明清潔打掃、招待賓客等，亦須監督官邸日常運作，月薪31,750元。



入職條件方面，申請人須具備最少9年家傭服務或宴會服務、或在大戶家庭或大型機構招待賓客方面的工作經驗，如獲錄取，將按非公務員合約條款聘任，為期兩年，本月25日截止申請。



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須穿着制服及不定時工作 限永久性居民

根據招聘公告，合約家務總管將會被調派到政務司司長官邸執行職務，包括監督官邸日常運作、管理和督導官邸的家務人員。另外，家務總管亦須管理官邸家居事務，包括清潔打掃宴會備席、招待賓客、簡單洗燙等；在官邸及其他地方舉行飲宴會等活動時，負責相關的餐飲款待及籌備工作等。

政務司司長李家超辦公室正聘請官邸「合約家務總管」。（資料圖片)

公告又列明，家務總管須穿着制服及不定時工作，包括在晚間、周末及公眾假期工作。如有需要，官邸合約家務總管或須逾時工作及在官邸留宿。除另有指明外，申請人在獲聘時必須已成為香港特別政區永久性居民。

須會兩文三語 具電腦基本應用知識優先

入職條件方面，除了須具備最少9年家傭服務或宴會服務、或在大戶家庭或大型機構招待賓客方面的工作經驗，申請人亦須具備最少5年屬督導性質的工作經驗及有能力督導大批家務員，並能說流利粵語、簡單英語和普通話。

如申請人具備一般電腦軟件基本應用知識，及管家服務相關資格可獲優先考慮。 截止申請為2021年11月25日。