將軍澳居屋住戶分體冷氣機製冷機身放樓下單位簷篷　業委會發警告

將軍澳居屋富康花園有住戶將分體式冷氣機製冷機身，安裝在樓下單位冷氣簷篷上，事件在社交媒體引起熱議，不少人直斥該住戶自私，憂慮冷氣機噪音會影響下一層住戶外，會引起安全問題。該屋苑的業主委員會表示，已根據公契向涉事住戶發警告信，若再無改善，便會將事件轉交律師跟進。

有測量師表示，舊式單位的冷氣機簷篷無法安裝分體式冷氣機，因此不少住戶會出此下策，安裝在石屎平板上層，但裝在樓下的平板上則較為少見。他認為，舊樓的平板或已日久失修，承托沉重的冷氣機或有剝落危機，更甚者整座冷氣機會掉下，意外發生後，由誰人承擔責任亦非常複雜，估計有可能兩個單位的業主和業委會均要賠償。



電線氣喉露天惹安全隱憂 有網民則指少見多怪

有網民在Facebook群組「將軍澳主場」貼出相片，指區內居屋富康花園一座28樓，有住戶疑因其冷氣機簷篷空間太窄，無法放置其分體式冷氣機製冷機身，便將製冷機身安裝在樓下單位的簷篷平板上。圖片可見，冷氣機的電線及氣喉，經窗口接駁至室內的出風機。有網民直斥涉事單位的住戶太自私，憂慮電線外露，會引致安全風險，更擔心若冷氣機不慎掉下，難以釐清責任誰孰。

不過，亦有網民持相反意見，直指斥責涉事住戶的網民「少見多怪」、「有啲成個屋苑都係咁做」，又指「樓主」杞人憂天，「睇部機狀況都起碼捱過咗天鴿山竹都未有事」，相信冷氣機安裝時已做好鑲嵌。

分體式冷氣機分兩部分，製冷機身需置室外，有舊樓外牆安裝了多部大小不一的機身。（資料圖片)

測量師何鉅業：安裝在下層較少見

測量師學會建築政策小組主席何鉅業坦言，有關現象常見，尤其是早期設計時，僅考慮到要安裝窗口式冷氣機，令外牆冷氣機平板的空間過窄，難以安裝新式的分體式冷氣機，住戶便要取巧，將冷氣機安裝在冷氣機石屎平板的上層，今次個案安裝在下層則較少見。

何鉅業續指，雖然舊式設計上，冷氣機簷篷兩塊平板結構相若，承托力相近，但仍有一定風險，尤其是舊年飽經風霜，住戶一般會忽視上層平板的保養，或會有剝落風險，加上分體式冷氣機一般會較窗口式重，令上層平板的壓力更大，若欠缺足夠螺絲鎖實冷氣機，更有可能冷氣機鬆脫墮下，危及下層住戶或途人安全，早年亦有類似個案發生。

何鉅業指，住戶一般會忽視上層平板的保養，或會有剝落風險。（資料圖片／梁鵬威攝）

下層單位業主或要承擔意外責任

至於一旦出現意外，責任誰孰？何鉅業形容狀況十分複雜，但認為事主一般會向冷氣機擁有人追討責任，但若無法聯絡對方時，下層業主或亦難逃一劫。惟仍要視乎大廈公契內容，若公契列明，外牆包括冷氣機平板均屬公家範圍，那麼業委會亦要承擔責任。他建議舊樓住戶若要安裝冷氣機，可在外牆加裝鋼鐵支撐架，令冷氣機穩固依靠在外牆，免生意外。