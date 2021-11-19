大廈需清空大維修被迫遷　土瓜灣兩安老院百院友前景未卜：好突然

土瓜灣福桃樓兩間護老院，因所在大廈的業主稱大廈須大維修，要求兩院於明年2月底搬出。其中一間安老院負責人表示，兩間院合共有百多名院友，部份長者要長期臥床，甚至要插鼻胃喉餵食，故願意在大廈大維修上作出任何配合，甚至加租亦希望繼續原址經營。他又指，過去有同行曾遇過大廈維修，但從未被要求搬走，「好唔開心，咁樣趕啲老人家走⋯」有關方面要求社署介入協助調停，讓受影響院友能繼續得到適切院舍服務。

社會福利署回覆查詢時指，在得悉兩所安老院可能因業主收回處所而不獲續租或終止租約後，已敦促有關經營者盡快通知住客及其監護人等。若住客在住宿服務和福利方面需要協助，社署會安排社工跟進。



福桃樓現時有兩間護老院，但大廈須進行大維修，業主要求護老院在指定時間遷出。（李澤彤攝）

福桃樓鄰近港鐵站宋皇臺站，大廈內分別設有兩間私營安老院，包括香港專業復康護老（啟德）中心及鴻利安老園。

大廈貼公告指不根治有倒塌危機 需清空整幢樓宇大維修

現場所見，大廈多處貼上公告，指公司早前聘請專業人士進行檢驗，發現大樓內部老化嚴重，多處出現滲水、石屎剝落及結構鋼筋外露，部份建築構件出現嚴重銹蝕及退化。

公告表明，若不根治問題，將無法排除日後會有倒塌危機，加上樓宇設計及設備不合現時法例及標準，故決定清空整幢樓宇進行大維修，預計將於明年2月28日開展工程，並已在8月向租戶發出終止租約信函。

福桃樓貼上公告稱部份建築構件嚴重銹蝕及退化，若不全面維修，日後有倒塌危機。（李澤彤攝）

安老院稱今年3月簽兩年新約 明年2月28日前需遷出

不過，香港專業復康護老（啟德）中心負責人陳先生表示，他們今年3月才新簽兩年租約，但短短2個月後，業主在5月通知他們之後要搬走，要在明年2月28日要遷出，「好突然⋯依頭簽完（約）依頭趕我哋走。」

陳先生說，雖然附近有不少院舍可安置長者，集團旗下亦有不少宿位提供，但他強調，安老院與一般商舖不同，難「話搬就搬」，連計樓上的鴻利安老園，合共有百多名長者：「我哋唔係酒樓食肆，就咁拉閘結業就ok，啲老人家住左十年八年，突然間趕佢哋走，有點那個。」

好突然，依頭簽完（約）依頭趕我哋走，我哋唔係酒樓食肆，就咁拉閘結業就ok，啲老人家住咗十年八年，突然間趕佢哋走，有點那個。 香港專業復康護老（啟德）中心負責人陳先生

陳先生續指，有長者至今住了約十年，一心想在此安享晚年，亦有長者無法行動，只可長期臥床，甚至有人無法正常進食，要插鼻胃喉餵食，故難以搬遷，而且一眾長者朝夕相對，早已有感情。

負責人：安老院搬遷如禁忌 原址經營加租也不介意

他又說，搬遷在安老院行內「好邪」，由於要轉換環境，長者一般難以適應：「一搬好多老人家都會走（離世），唔好話轉院舍，轉床位都會。有啲人轉政府買位（老人院），一搬過去，兩三個月就離世。」

業主聘專業人士：大樓老化嚴重 安老院專家視察：無問題

陳說，他們並不介意加租，只希望無須搬遷，又稱過去亦有同行遇過大廈維修，但從未被要求搬走：「無聽過，好罕見，我係呢一行做咗10年。」他又指，過去曾與業主商討，而業主稱樓宇已成「危樓」，後來他亦另覓建築師及工程師到安老院視察，對方更表示「無問題」，但業主代表不接受。

管理處：商戶及住客都要離開

記者致電福桃樓管理處，職員證實大廈將要清空進行大維修工程，死線是明年2月，屆時所有租戶都要離開，包括商戶或住客。對於安老院會否按原定計劃要求遷走，職員稱不方便回答，並著記者留下聯絡方式。

資料顯示，福桃樓全幢在2008年以1.98億元易手，買家是「SUNSHINE SHORE INVESTMENTS LIMITED」。

社署表示，已敦促有關經營者須盡快通知住客及其監護人等。（資料圖片）

社署：若住客需要協助會安排社工跟進

社會福利署發言人回覆查詢時指，在得悉上述兩所私營安老院可能因業主收回處所而不獲續租或終止租約後，已敦促經營者盡快通知住客及其監護人、家人、聯絡人等，並按他們的意願提供協助，包括轉介有需要住客至其他合適的住宿服務。發言人又指，若住客在住宿服務和福利方面需要協助，社署會安排社工跟進。