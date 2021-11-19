新冠肺炎︱34歲菲傭確診　帶L452R變種病毒　曾接種兩劑科興疫苗

本港今天（19日）新增一宗確診個案，屬輸入個案，患者是一名34歲女子，她是外傭，由菲律賓抵港，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，帶有L452R變種病毒。她在今年5至6月完成接種兩劑科興疫苗。

而初步確診個案少於10宗。



▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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衞生署衞生防護中心公布，截至11月19日零時零分，中心正調查一宗新增確診個案，至今本港個案累計12397宗（包括12 396宗確診個案和一宗疑似個案）。過去14天（11月5日至18日）累計報告36宗個案，全屬輸入個案。

新增個案為輸入個案（第12402宗個案），由A組指明地區（高風險）抵港。患者是一名34歲女子，她是外傭，無病徵，11月15日坐5J272航班由菲律賓抵港，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，帶有L452R變種病毒。她在今年5月30日及6月27日完成接種兩劑科興疫苗。

中心亦提醒與大角咀凱帆道11號凱帆軒1座、2座及3座相關的指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。