新冠肺炎．最新｜本港已備通關條件　港版健康碼將上架

衞生防護中心公佈今日新增6宗輸入個案，包括抵港菲傭及機組人員。香港大學基因分析亦發現富豪機場酒店涉及兩宗個案的群組（個案12388及12404），基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株譜系B.1.1.529，與於南非及博茨瓦納發現的排序相似，顯示由南非抵港的個案12388為源頭個案。

中心指出，現時有關此譜系對於公共衞生影響的科學資料仍然不足，世界衞生組織已將此譜系指定為正開展進一步監測的病毒株。另外，今日初步確診少於5宗。



政務司司長李家超於深圳出席兩地通關對接會議後返港，他會見傳媒時表示，內地健衞委專家認為港府的防疫工作已與中央的相關工作一致，已採取有效的防控措施，具備通關條件，意味兩地通關已踏入「落實」階段。



政府前日（23日）公布，12月9日起所有受防疫條例規管的處所均須強制使用「安心出行」。



【21:00】衞生防護中心今日（25日）公布新增6宗新冠肺炎個妹，全部均為輸入個案。政府最新的強制檢測公告無新增確診人士曾到訪處所，但因應3間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病，馬鞍山靈糧幼稚園、匡智松嶺第二校及水泉澳邨基督教香港崇真會安頌幼稚園都需要全校強制檢測。

強制檢測｜3校爆上呼吸道感染 馬鞍山靈糧幼稚園再上榜

【19:50】李家超指，由於兩地是有序及風險可控情況下通關，故初時會實施配額制，暫未有細節，有待與內地再商討。

【19:40】創新及科技局局長薛永恒指，香港健康碼已完成開發，將於12月初「上架」，讓市民試用。

李家超表示，安心出行及健康碼會有「對接」功能，至於熔斷機制則有待商討。至於實際通關時間，仍未有詳細時間表。

【19:35】食物及衞生局局長陳肇始指，會繼續「守好國家南大門」，確保通關後不會為國家帶來風險，並會致力迅速應對精準防控，防止疫情反彈。她透露，屬於「高風險暴露人士」群組，將收緊至「兩日一檢」，另會成立專家小組處理通關事宜。而個案追蹤辦公室亦會與內地防疫部門聯繫，通報最新疫情進展及個案追蹤。

通關｜內地專家評本港具通關條件 港版健康碼下月初上架可試用

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【19:30】政務司司長李家超於深圳出席兩地「通關對接會議」後返港，他會見傳媒時表示，港澳辦副主任黃柳權在會上反映，港府的防疫工作已與中央的相關工作一致，形容會議氣氛積極、良好，內地衞健委專家指香港已採取有效的防控措施，具備通關條件，其後會再交流意見及有序推進通關。

李家超指，港府已步入「有序通關」的落實階段，包括推出港版健康碼，未來會處理口岸管理、健康碼對接轉碼等。他又指，已要求食衞局強化管理「高暴露風險人士」，各部門盡快處理及熟習使用健康碼對接等，下周會公布詳情。

▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼



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▼11.22 內地專家團巡視天水圍醫院▼



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▼內地專家團11月23日在港第四日考察▼



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【19:00】衞生防護中心公布，截至今日零時零分，中心正調查六宗新增確診個案，至今本港個案累計12,418宗。

新冠肺炎｜機場酒店群組發現非洲新變種 威力強當局稱暫資料不足

新增個案均為輸入個案，五宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及兩男四女，年齡介乎1至45歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。四人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘兩人在檢疫期間確診。

衞生防護中心又指，富豪機場酒店涉及兩宗個案的群組（個案12388及12404），中心已安排由11月11至14日曾入住該酒店的5111號和5112號房間左右相連的三間房間（即5105至5120共12間房間）的12名人士，到竹篙灣檢疫中心進行14天的強制檢疫（由上述期間最後一天逗留在酒店起計算），隔離人士中暫時未有相關確診個案。

根據香港大學進行的全基因組測序分析結果，進一步確認兩宗個案基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株譜系B.1.1.529，與於南非及博茨瓦納發現的排序相似，顯示由南非抵港的個案12388為源頭個案。現時，有關此譜系對於公共衞生影響的科學資料仍然不足。世界衞生組織已將此譜系指定為正開展進一步監測的病毒株（Variants Under Monitoring）。

由於尼泊爾航空營運於11月23日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）有一名乘客經抵港檢測而確診，以及有3名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止尼泊爾航空營運的客機在11月26日至12月9日期間從加德滿都着陸香港。

▼9.15「來港易」實施首日深圳灣口岸情況▼



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安心出行｜何栢良：「填紙仔」非好替代安排 冀可用八達通

【12:21】18類表列處所下月9日擴大強制使用「安心出行」，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在商台節目上表示，認為措施方向正確，過往本港爆發疫情時，18類表列處所屬高風險場所，現時正與內地相討通關，強制使用程式是有必要。不過，他指，早前在街市強制使用「安心出行」，令長者遇到困難，即使「填紙仔」非好方法，希望政府除考慮豁免部分人士外，可以提供多一個替代方案。

安心出行擴大使用 A類食肆料生意跌兩成 清貧長者學生轉外賣

【11:57】下月9日起，18類指定處所包括食肆等須強制使用「安心出行」程式。屬於A類食肆的膳心小館負責人林先生今早（25日）接受商台訪問時表示，做A類食肆是考慮區內不少清貧長者及學生，未必有智能手機使用「安心出行」，新措施會令他們被迫轉買外賣，期望政府讓身穿校服的學生及長者豁免使用程式。

01消息｜ 12月初「通關」機會濃 專家小組初步表示滿意

【07:00】免檢疫北上通關實施在即，香港官員今日（25日）會在深圳與內地相關官員展開第二次對接會議。據了解，內地專家團日前在港視察本港防疫及檢疫措施後，初步滿意香港的安排，因此通關時間或比原預計提早，很大可能在12月初即實行，港府相關部門已開始籌備，被要求要準備就緒。不過首階段通關設有名額限制，商務、恩恤及人大政協北上開會等較可能符合條件。

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【昨日總覽】新冠肺炎．11.24｜檢疫人士禁戴「自私口罩」 星促港研旅遊氣泡

通關︱李家超率團赴深圳 出席明日第二次疫情防控對接會議

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▼旺角熟食市場11.23午膳情況▼



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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼

