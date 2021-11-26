聖誕老人之鄉瑞典冬日慶典明中環舉行　體驗瑞典聖路西亞節

快到冬天了！惟全球疫情持續，相信今年港人仍然未能外遊，感受外國的冰天雪地。不過望梅止喝的機會來了，瑞典駐香港領事館自2018年，均在本港舉行冬日活動。今年「瑞典冬日2021」」，將於本周五及周六（26日及27日）在中環大館舉行。

屆時將有來自瑞典的聖誕老人與公眾見面，並設有瑞典的聖誕市集及展覽，讓港人一同感受瑞典傳統冬日的氣氛。



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設瑞典聖誕市集及展覽

提到瑞典，港人或會立即想到宜家家居(IKEA)、哈蘇相機(Hasselblad)、H&M等。其實瑞典亦是聖誕老人的故鄉之一，「瑞典冬日2021」把當地的聖誕節傳統活動帶到香港，將在中環大館一連兩日舉行慶典，分別於本周五下午3時至8時，及本周六中午12時至晚上8時舉行。

屆時活動將有來自瑞典的聖誕老人，等待香港的小朋友一同見面及拍照。活動亦設有瑞典聖誕市集及展覽，提供瑞典傳統食品及零食，如肉桂包；保健食品；以及瑞典製的聖誕禮物，如座枱燈、蠟燭等，讓市民無須飛瑞典，亦可一嚐當地的味道。

▼瑞典仲夏節▼



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體驗瑞典聖路西亞節

此外，市民亦能體驗瑞典的傳統節日，聖路西亞節。該節每年12月13日於當地舉行，為一項慶祝光的傳統節日。大部分參加者身穿白色長袍，手持蠟燭合唱聖詩。市民亦可參與瑞典的熱門運動，即冰球及冰壺，即場嘗試地板冰壺及地板曲棍球射擊；並可即場填寫聖誕卡，郵寄費用全免。