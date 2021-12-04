疥瘡專襲弱者痕癢難當　長者與小朋友六招預防疥瘡感染

踏入冬季，沒有好好護膚的朋友難免周身痕癢，然而皮膚痕癢的徵狀總是難以分辨，部份人甚或以為是濕疹或乾燥氣候所致。當我們的身體愈發痕癢，唯獨臉部「置身事外」，就必須加緊留意，因為這可能是患上了疥瘡這種具傳染性的皮膚病。更甚的是，疥瘡專門感染免疫力較低的人士，例如長者、幼童及患有嚴重疾病的人，究竟我們如何及早發現疥瘡，甚或如何預防它的來襲呢？

撰文：香港皮膚健康基金副主席、皮膚科專科關志強醫生



疥瘡是由疥蟎蟲引起的皮膚病，疥蟎蟲是一種寄生蟲，會鑽入人體皮膚並且寄居。由於疥蟎蟲非常細小，肉眼不能看見，雌性疥蟲會用一對前腿及嘴鑽進皮膚的表皮層產卵，然後繁衍下一代。被寄居的患者會感到異常痕癢，晚間或沐浴後尤為嚴重，皮膚可能會出現紅疹、線狀損傷或水疱。手指隙的皮膚、手腕、肘部、腋窩、乳頭、下腹、外生殖器官、臀部及肩胛骨等都會受到影響。

傳染力強院舍、老人院爆發連連

疥瘡可以分為典型及嚴重兩種，嚴重的疥瘡名為「結痂性疥瘡」或「挪威型疥瘡」，通常會引起大片如魚鱗的結痂，大塊而硬厚，面部及頭皮亦有機會受到影響，指甲亦可能變厚及在指甲下出現碎屑，並且具有高度傳染性，甚至會有數以千計的疥蟎蟲寄生於患者身上。

這些蟲害如何跑到我們的皮膚「定居」呢？原來，疥瘡可以透過直接接觸患者的皮膚而受到感染，例如當患者衣物帶有蟲卵，便會經日常生活接觸而被傳播，故此在家庭成員之間及院舍機構特別常見。以往就曾有不少老人、弱能、兒童院舍及醫院病房等發生爆發，這關係到老人家、小朋友病人的免疫能力較弱、弱能人士等活動能力較差的人尤為高危。

要徹底清潔避免與患者共用衣物

治療疥瘡這種高度傳染性的皮膚病，患者可按照醫生處方塗上殺滅疥瘡乳劑及服食止癢藥物，痕癢一般會在數天至數星期後改善。惟更重要的是，對其作出適當預防及應對︰

1)照顧或接觸患者時，須穿戴適當的個人保護裝備，如手套及保護衣等

2)接觸疥瘡患者前後，徹底清潔雙手

3)將患者的衣物、毛巾等分開清洗。清洗時，水温須達至60°C或以上，時間不少於10分鐘，才可把疥蟎蟲及卵消滅

由於感染了疥瘡後不會即時發病，從未患過疥瘡的人之潛伏期為2至6星期，曾經染病的患者則會在感染後1至4天發病，即使沒有徵狀也有機會造成傳播，故此必須及早正視。特別是曾到訪醫院病房、院舍及老人院，除了留意當前衛生環境及事後清潔外，也應關注住院幼童、病者及長者的身體皮膚是否出現異樣，避免他們感染了疥瘡而不自知，導致延誤病情。

六招預防疥瘡

•保持良好的個人衞生，經常清潔雙手及每天洗澡

•定期更換清潔衣物、毛巾和被服

•避免與他人共用衣物和個人物品

•為院舍人士定期檢查皮膚，盡早發現感染。

•房間徹底清潔和吸塵

•疥瘡患者的家人、性伴侶及親密接觸者應諮詢醫生，以確定是否患上疥瘡及按需要接受治療

「01醫務所」與香港皮膚健康基金合作，隔周六刊登由醫護撰寫的醫健文章。香港皮膚健康基金成立於2016年，為本地非牟利慈善團體，由多名專業醫護人員組成，定期舉辦健康講座及宣傳推廣活動，並提供義診服務及藥物資助計劃。



香港皮膚健康基金致力於提高大眾對皮膚健康的關注，糾正社會對皮膚病的誤解。藉著線上及線下的資訊平台，望能加深普羅市民對皮膚科疾病的認識，以及成為醫護人員的橋樑，加強專業溝通及交流。香港皮膚健康基金不問病患者的年齡、性別及種族，務求為患者及其家人提供各種支援，減輕他們對病患的疑慮。

