西九藝術廣場大樓招標拓財源　邀發展商一條龍承建營運租期34年

西九文化區管理局今(26日)邀請發展商就藝術廣場大樓項目投標，在建造、營運及移交(BOT)模式下，中標的發展商會獲授予34年的發展權和營運權，並會負責大樓的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理和維修工作。

項目由3幢商業大樓組成，位於西九文化區的3B區，總樓面面積近70萬平方呎，包括逾67萬平方呎辦公室樓面，以及近2.7萬平方呎作零售、飲食或娛樂用途，明年2月11日截標。

西九文化區預料未來3年的折舊前營運赤字達39億港元，董事局主席唐英年早前曾指，M+博物館、故宮博物館及戲曲中心等均需要補貼，區內的主要收入來源，特別是商業中心仍未落成，因此現時整體財政狀況嚴峻。今次藝術廣場大樓的招標，意味有望盡快開拓新財源。



西九文化區管理局今(26日)邀請發展商就藝術廣場大樓項目投標，中標的發展商會獲授予34年的發展權和營運權，並會負責大樓的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理和維修工作。(資料圖片)

藝術廣場大樓項目由3幢商業大樓組成，總樓面面積合共約 65,000 平方米，包括62,435 平方米作辦公室用途，另有2,500 平方米作零售/ 飲食／娛樂用途。管理局會透過公開招標邀請發展商合作，借助其專業知識，推動藝術廣場大樓項目的發展和營運。在建造、營運及移交模式下，中標的發展商會獲授予項目為期 34 年的發展權和營運權，並會負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理和維修工作。

西九管理局提到，藝術廣場大樓項目周邊設有多座世界級文化藝術設施，是區內其中一個旗艦商業項目，更是西九文化區發展成香港首個「文化商業中心區」的重要組成部分，「今次招標是一次難得的機會，讓私營發展商有機會參與西九此極具前瞻性、以藝術文化為主導的項目。」

西九管理局又指，藝術廣場大樓商業項目標誌著管理局為香港制定嶄新發展模式的決心──以藝術文化推動香港的新產業，為下一代激發創意、推動創新和培育新理念。管理局將繼續發掘和釋放西九商業土地的潛在價值，締造出一個獨一無二、以藝術為主題的商業區，從而創造穩定收入，持續地支持區內藝術文化設施的發展和營運。