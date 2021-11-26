在囚人士不滿聯繫受限求覆核　官指囚犯不享完全通訊自由　裁敗訴

一名在囚人士不滿致電予非家人聯繫受限，指有關《工作守則》越權，並侵犯《基本法》所保障的通訊自由，提出司法覆核。高等法院法官聽取陳詞後，今(26日)頒發判辭，並重申囚犯不享完全通訊自由，裁定申請人敗訴，並認為相關的《工作守則》合理及沒有違憲。



申請人蔡全新，答辯人為懲教署及赤柱監獄首長。

協助蔡的香港社區組織協會幹事蔡耀昌指裁決感到失望，並指社區組織協會將會諮詢法律意見，以及和蔡聯絡，再決定是否上訴。

香港社區組織協會幹事蔡耀昌稱，其織織有協助申請人蔡全新提是次覆核，他稱會諮詢法律意見及知會申請人後，再決定是否上訴。(朱棨新攝)

蔡在申請覆核時稱，相關《工作守則》侵犯《基本法》和《香港人權法》所保障的通訊自由和私隠權。他亦提及外國囚犯使用電話的情況。

外國情況對處理本案無幫助

法官在判辭指，不同地區的懲教制度各有不同，認為外國的情況對處理本案並無幫助。法官亦強調，蔡指相關《工作守則》對全面禁止囚犯使用電話，說法並不正確。若囚犯有真正需要，可因體恤的理由而打電話，故認為相關《工作守則》是合理。

囚犯不享完全通訊自由

此外，蔡指《監獄條例》未有對囚犯使用電訊施加限制，認為《工作守則》的條款越權。惟法官指，《監獄條例》沒有限制囚犯使用電郵或其他電子儀器，和外界聯絡。若蔡的說法正確，囚犯便可用電郵或其他電子儀器，和在監獄以外的聯絡，但法官認為此說法明顯不正確。

法官強調，囚犯並不享有完全的通訊自由，而《工作守則》屬越權的說法亦不成立，故裁定蔡敗訴，並需支付答辯人的訟費。

案件編號：HCAL 188/2016