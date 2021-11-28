新冠肺炎｜英航暫停飛港免機員送檢　至少10班往來倫敦航班取消

機場管理局網頁顯示，英國航空今日（28日）至周二（30日）共10班來往香港及倫敦希斯路機場的航班已經取消。據指，由於涉及確診個案的同機機組人員須檢疫，英航在檢討有關航線營運要求後，決定暫停飛往香港，《香港01》正向英航查詢。



英國航空今日（28日）至周二（30日）共10班來往香港及倫敦希斯路機場的航班已經取消。（機管局網頁）

英國航空今日（28日）至周二（30日）共10班來往香港及倫敦希斯路機場的航班已經取消。（機管局網頁）

根據機管局網頁顯示，英航香港飛倫敦希斯路的BA 028航班今日凌晨啟航後，原定今晚11時45分起飛的同編號航班已經取消，而除明日（29日）及後日（30日）的BA 028航班同告取消外，原定後日下午啟航的BA 3591亦取消。抵港航班方面，今日至後日亦有5班倫敦希斯路飛香港的英航航班取消，包括今午12時40分及2時20分抵港的BA 3590及BA 027航班。

外媒報道稱，由於有一名機組人員早前抵港後確診，英航早前有一批機組人員被送往竹篙灣檢疫中心檢疫，到昨日（27日）再有另一組英航機師及機組人員被送往竹篙灣檢疫，英航因此決定暫時取消未來數日飛香港航班，以減低更多機組人員被強制檢疫的風險。

因應英國疫情反彈，港府今年6月28日曾宣布，7月1日起提高英國疫情風險至最高的A1級別，亦啟動熔斷機制，禁止所有當地民航客機來港。英航當時曾發聲明表示，對港府決定感失望，由於倫敦往香港航線暫時中斷，會向旅客提供全額退款、重新預訂，或換取優惠券，並向受影響旅客致歉。至8月16日，英航起恢復由倫敦希斯路機場飛返香港的客運服務。