海關發現RADICO有機染髮劑霉菌超標最多45倍　可致過敏或發炎

「RADICO有機草本染髮劑」八款染色產品懷疑不安全。香港海關今日（30日）公布，試購並檢測該品牌染髮劑品牌8款產品後，發現該批產品的細菌菌落總數超出標準上限最高達38倍，當中7款的霉菌和酵母菌總數，超出標準上限約1倍至45倍，若長時間接觸皮膚或用於受損傷的頭皮上，或會引致皮膚過敏和發炎。海關其後在批發商檢獲合共1,688件懷疑不安全染髮劑，提醒市民使用該類產品時，應加倍留意其安全性。
海關表示，早前接獲舉報指市面上懷疑有多款不安全染髮劑出售，人員隨即進行調查，並從一間位於中環的零售商試購。檢測結果顯示，該品牌8款染色產品的細菌菌落總數超出標準上限約0.5倍至38倍，當中7款的霉菌和酵母菌總數超出標準上限約1倍至45倍，若長時間接觸皮膚或用於受損傷的頭皮上，或有引致皮膚過敏和發炎，不符合《消費品安全條例》的一般安全規定。
海關人員其後在一間位於九龍灣的批發商，檢獲該8款共1,688件懷疑不安全染髮劑。除搜查涉案零售商和批發商外，海關人員亦到全港各區進行巡查，案件仍在調查中。
勿將產品用於受損傷頭皮
海關建議市民，於購買及使用染髮劑時，應詳細閲讀產品的安全使用說明；切勿將產品用於受損傷的頭皮上；切勿讓產品濺及眼睛；若出現皮膚過敏或不適，應立刻用水沖洗；及若徵狀持續或加劇，應盡快求醫。
海關表示，一直致力打擊售賣不合符《條例》消費品的活動，如發現涉嫌違反《條例》規定的情況，會立即採取執法行動。海關同時提醒商戶，須遵從《條例》的規定，以保障消費者安全。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。
市民如有懷疑不安全消費品的資料，可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶舉報。
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