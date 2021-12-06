市建局設東京殘奧攝影展　「觸得到的相片」助視障人士觀賞

市區重建局即日（6日）起至明年2月15日，於裕民坊商場舉辦東京殘疾人奧運會及全國殘疾人運動會攝影展，展出逾百張本港運動員於殘奧會競賽時的相片。其中三張照片：香港輪椅羽毛球運動員陳浩源、輪椅劍擊運動員吳舒婷、及殘奧羽毛球代表朱文佳的照片製成立體觸感照片，並輔上聲音描述，讓視障人士能感受到畫面中賽事現場的氣氛。



裕民坊12女月6日起展出逾百張本港運動員於殘奧會競賽時的相片。（梁思行攝）

市區重建局於裕民坊商場設殘奧攝影展，以慶祝香港殘疾運動員在比賽中取得驕人成績。是次攝影展邀請Beyond Vision International（BVI），協助製作出適合視障人士欣賞的「互動觸感畫」，首次將體育元素透過不同凹凸形狀及線條的觸覺，呈現出照片定格的一瞬間。視障人士可根據立體照片上的觸感提示，收聽關於照片內的賽事解說。

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其中為香港羽毛球殘奧史上，取得短肢組(SH6)首面銀牌的朱文佳，及奪得輪椅羽毛球(WH2)男單銅牌的陳浩源，在比賽中揮起球拍一瞬間的照片，被製作成黑白顏色及觸摸得到的凹凸線條畫。視障人士可以「摸」到畫面內運動員的外貌及現場環境佈置，亦可順着線條觸摸到聲音按鈕，收聽關於羽毛球該項賽事的聲音解說。

另外輪椅劍擊運動員吳舒婷，她坐在輪椅上向對手刺劍的照片，則以彩色背景呈現，畫面上突出的圖案及流線形線條，代表著劍擊服的顏色及質感。

BVI創辦人及行政總裁Rico Chan指，以觸感畫去結合體育元素，立體的部分更能放大運動員比賽的動作、面部表情；而他在設計觸感畫構圖時，搜集大量的資料去了解各個殘奧項目、運動員的特別裝備等。

BVI創辦人及行政總裁Rico Chan指以觸感畫去結合體育元素，讓視障人士都能一同獲得資訊，感受到比賽上的精彩時刻，促進社會共融。（梁思行攝）

輪椅羽毛球運動員陳浩源看到自己的照片被「特別製作」後，稱今次展覽可以將運動熱潮一直延續，亦有助讓視障人士一同重溫賽事的精彩時刻，鼓勵他們走出社區，進一步接觸運動。

輪椅羽毛球運動員陳浩源看到自己的照片被「特別製作」，有助讓視障人士一同重溫賽事的精彩時刻，走出社區接觸進一步接觸運動。

香港失明人協進會常務秘書吳秉東（Michael）本身亦是視障人士，日常負責為香港失明人協進會宣傳推廣工作，他指自己本身亦喜歡「欣賞」運動節目，坊間亦有其他為視障人士而設的藝術活動及設施，但公衆認知度及關注度不足。他希望可進一步向視障人士推廣藝術及運動，讓公衆都瞭解到他們如何透過其他感官去知道事物的需要。