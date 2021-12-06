景林邨曱甴屋丨房署允取消或延遲交易　苦主促准再揀樓或調走租戶

將軍澳景林邨「曱甴屋」餘波未了，苦主劉先生向《香港01》表示，房屋署上周提出兩個解決方案，可取消合約並退還按金，或延長成交日期15日至本月底。不過，他指事源是房署監管不力，方案未能解決曱甴屋女住戶的衛生問題，亦令他損失「中籤」機會和逾10萬元的律師費及裝修費等，反建議署方「原區安置」，讓他再揀樓，或將該女住戶調遷。



+ 6

取消合約將損失11萬費用

將軍澳景林邨曱甴屋苦主劉先生接受《香港01》查詢表示，上周房屋署提出兩個解決方案，分別是取消合約並退還按金，或延長成交日期15日至本月底。他認為，有關安排不理想，稱事件起因是房署監管不力，未有安排「睇樓」，多年未處理「曱甴屋」的投訴。他指若果決定取消合約，將會損失律師費、雜費及裝修費等約11萬元，及今次「中籤」機會；延遲交樓亦未完全解決「曱甴屋」女住戶的衛生問題。

+ 7

揚言若迫成交或紮營抗議

劉先生反建議房屋署提供同區相同呎數的租置單位給他，或安排下一輪租置計劃優先選樓權，不過他稱兩個方案均未能成事。他建議房署安排「曱甴屋」女住戶搬遷至其他單位，並安排相關部門跟進，他引述署方稱需要時間考慮，本周內回覆。他坦言，若果署方未能回應訴求並「迫佢成交」，他會到房屋署總部紮營抗議。

劉先生指兩個方案都有問題，反建議房屋署提供同區相同呎數的租置單位給他，或安排下一輪租置計劃優先選樓權。（資料圖片)

劉先生早前經租置計劃購入景林邨一個400多平方呎的租置屋邨回收單位。疫情下房屋署不安排「睇樓」，買家只能查看網上影像，劉先生搬入才知悉毗鄰單位衞生情況極惡劣，住戶不時執拾垃圾，更成為「曱甴竇」。