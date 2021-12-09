保護兒童會香港空運業界嬰兒園爆上呼吸道感染　19名學童中招

位於旺角的香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園爆發上呼吸道感染個案，涉及19名學童及1名職員，年紀最細只有5個月大，當中18名病人已求醫，其中3人仍然留醫院。



香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園爆發上呼吸道感染個案，涉及19名學童及1名職員。（互聯網）

衞生防護中心今日（9日）公布，香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園有19名學童出現上呼吸道感染，分別為11男8女，年齡介乎五至24個月大；另有一名職員同樣受感染。

患者自上月19日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水。其中18名病人已經求醫，當中7人須入院，其中4人經治療後已出院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已向該幼兒中心提供有關預防呼吸道感染的建議。該幼兒中心正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，該幼兒中心已於上月22日納入強制檢測公告，並停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。