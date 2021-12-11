大灣區｜學者：建設大灣區智慧物流平台　有助發揮區域經濟競爭力

中大亞洲供應鏈及物流研究所所長張惠民教授今天（11日）在港台節目《香港家書》表示，未來香港中長期的經濟展望，是有賴於粵港澳大灣區的融合及發展，而物流服務就是連結大灣區經脈，達成貨流、資金流及信息流的無縫交換的關鍵。

他稱，資金流方面，香港的貿易聯動平台，正和內地的貿易融資平台，試行連結。在物流方面，需要建設一個大灣區智慧物流平台，連接區內現存的大小營運平台，以促進並追蹤大灣區內的貿易及物流狀況。他相信，當智慧物流平台及貿易融資平台再進一步跨領域連接的時候，就更能發揮大灣區面向世界的經濟競爭力，亦鞏固了香港作為區內國際金融及國際貿易的角色。



張惠民。(資料圖片／馬健彰攝)

張惠民表示，香港很多的年輕人，因覺得物流是個夕陽行業，所以不願意投身物流業，「其實這個世界只要有買賣，就有物流服務的需求。」香港作為一個商業中心，同時亦是一個國際貿易樞紐，物流服務業是肩負着不可或缺的角色。在支持市內商業活動上，物流服務除了為商戶提供傳統的存貨、分揀及配貨的工作外，新興的市內外買送餐，網購送貨到戶等服務，在疫情期間為市民大眾解決了許多民生所需的問題，甚至某程度上改變了群眾生活的模式。

疫情的影響下，進一步促成了另一個新常態，就是跨境電子商務，跨境電子商務已取代了部份的跨境貿易，而跨境電商之可以快速的增長，背後是倚靠着龐大的物流服務。

葵涌貨櫃碼頭。（資料圖片／歐嘉樂攝）

張惠民稱，當今物流業已和科技結下了不解之緣。使用移動器材，透過網上平台交換訊息只是基本功。利用二維碼、射頻識別、全球定位及視像傳輸進行實時追蹤，成為了很多顧客的標準服務要求。

一些物流公司亦正在積極投入無人駕駛、機械人操作、大數據分析及人工智能優化，以發展其在業內的競爭優勢。因此，進取的物流公司已和科技公司無異。香港過往15年孕育出了18家初創獨角獸公司，其中三家是物流公司，包括快狗車、貨拉拉及Aftership，而這些公司都是建基於科技的應用和開發。

他認為，未來香港中長期的經濟展望，是有賴於粵港澳大灣區的融合及發展，而物流服務就是連結大灣區經脈，達成貨流、資金流及信息流的無縫交換的關鍵。大灣區內有三個海關及三種貨幣，要打通經脈，除了中央及地區政府的政策支持外，還需要資訊平台的建設及連結。當智慧物流平台及貿易融資平台再進一步跨領域連接的時候，就更能發揮大灣區面向世界的經濟競爭力，亦鞏固了香港作為區內國際金融及國際貿易的角色。