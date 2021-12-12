維港泳2021｜游向尖沙咀展身手　選手不怕海水冷：對維港熱情不變

停辦兩年的新世界維港渡海泳，今日﹙12日﹚復辦。賽事過往一般於10月秋天時舉行，不過今年卻延至12月。有參與維港泳多年的參賽者表示，雖然12月天氣或較冷，不過他形容：｢天氣會冷，海水都會凍嘅，但我哋對維港嘅熱情唔會變嘅｣。



維港泳常客泳池加操：望住尖沙咀平時搭船先睇到 好高興

李成添自維港泳於2011年復辦後，便每次都參與。對於賽事闊別兩年再舉辦，他直言：｢好期待好興奮，好耐無游想再展身手。｣他續稱，過往一般在游泳池練習，疫情下泳池重開後，便不斷操練。

從未游過呢條賽道，後面會展，對面尖沙咀，平時搭船先睇到，游水見到係好高興，海水都會凍嘅，但我哋對維港嘅熱情唔會變嘅。｣ 泳手李成添

今屆賽時改由灣仔出發前往尖沙咀，日期亦由10月延至12月。李成添表示，過去從未游過相關賽道：｢後面會展，對面尖沙咀，平時搭船先睇到，我哋游水見到係好高興。｣他又稱，過往全年不分季節都會游泳，即使今年在12月舉行賽事，天氣會冷，但他稱：｢海水都會凍嘅，但我哋對維港嘅熱情唔會變嘅。｣

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健兒陳先生：希望今次係戰勝疫情嘅第一步

另一名參賽者陳先生表示，已參加了約5屆渡海泳，認為今次賽事相當有意義，「疫情隔咗兩年無舉行啦，希望今次係戰勝疫情嘅第一步啦」。他表示，過往一般在深水灣、淺水灣練水，未懼怕寒冷，而且疫情未特別影響訓練，今日旨在享受比賽。

年近70的退休人士葉先生則稱，過往在泳池備戰，疫情對其準備確有些少影響。雖然今日天晴，不過始終首次於12月舉行賽事，他表示特意身穿保暖衣，希望可以順利完成賽事。