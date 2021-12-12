新界南交通辦「單車安全約章」　單車手欣澳巡遊　宣揚安全訊息

每逢假日都有不少市民踏單車散心，警務處新界南交通部今日（12日）舉行「單車安全約章」啟動禮及宣傳活動，一眾單車好手由欣澳出發，騎單車到東涌，向市民派發宣傳單張及紀念品。中國香港單車總會、香港單車隊領隊陳國基指出，隨着港隊在各項大型賽事中所取得驕人成績，本港掀起一股單車熱潮，希望能夠提高大眾的單車安全意識。



一眾單車好手在警車開路下進行單車巡遊，由欣澳出發騎單車到東涌，向公眾人士派發宣傳單張及紀念品。（警隊提供圖片）

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「單車安全約章」啟動禮邀請到中國香港單車總會及部份單車屬會、香港交通安全隊、大嶼山少年警訊及耆樂警訊的代表出席，各代表將全方位推動單車安全，致力減少單車意外。而新界南交通將在未來日子招攬更多單車會及社會各界人士成為約章夥伴，攜手進行宣傳及教育工作。

啟動禮後，一眾單車好手在警車開路下進行單車巡遊，由欣澳出發騎單車到東涌，向市民派發宣傳單張及紀念品，現場還設有道路安全議會的交通安全VR遊戲攤位。

中國香港單車總會代表陳國基表示，隨着香港單車代表隊取得驕人成績，本港掀起一股單車熱潮，身為東京奧運香港單車代表團領隊，除了致力宣傳單車這項有益身心的運動外，提高大眾的單車安全意識亦十分重要，期望未來各單車會與警方緊密合作，在不同層面推廣單車安全。