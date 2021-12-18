教協前理事羅英翔「個人名義」支持文詩詠　撐人脈及交際能力佳

距離立法會選舉尚有一日，多位泛民現身支持候選人。教育界立法會候選人文詩詠競選團隊周四發新聞稿，預告有前教協理事會現身支持活動。



過去教育界議席是教協囊中物，外界關注這個人的身份，前教協理事羅英翔向《香港01》確認以個人名義支持文詩詠，稱自己較傾向支持素人，欣賞對方人脈及交際能力佳，不過，他指，不會現身站台，因考慮教育界選民有不同光譜，不希望文詩詠受到其他壓力，令部分「支持者有錯誤判斷」。



文詩詠。（資料圖片）

文詩詠選舉經理王翠蘭回覆《香港01》表示，周四（16日）經老師圈子，知道作為保良局舊生、前教協理事羅英翔，欣賞和支持文校長，於是團隊邀請對方協助站台，並發新聞稿向傳媒預告。

王翠蘭指，一直都是經中間人老師接觸羅英翔，文校長從未接觸過他。王翠蘭續指，事實上在發稿前，羅仍考慮是否現身支持，但至發稿後，羅就未有就此再回應，但據知他會以個人名義支持。王翠蘭指，為文詩詠連日已舉行拉票活動，相信今次選舉已成功向外界表達其政綱及訊息。

羅英翔向《香港01》確認以個人名義，拍短片支持文詩詠，認為對方不論人脈及交際能力均較其他人優勢，觀察她在多場論壇表現後，近日才作出支持的決定。他又指，自己較傾向支持素人，「係佢眼中」五個候選人，只有兩位是素人。他指，最終選擇不現身支持，是考慮教育界選民有不同光譜，不希望文詩詠受到其他壓力，令部分「支持者有錯誤判斷」。

羅英翔向《香港01》確認以個人名義，拍短片支持文詩詠。（短片截圖）

早於立法會提名期間，已傳出前民主黨成員羅英翔，一度爭取選委支持競遂新界區的直選。他向傳媒確認消息，並承認曾有意參選，但最終因準備時間不足及健康問題，已停止選舉工程。

餘下四名教育界參選人包括：朱國強、丁健華、林日豐及林泳施。參選人名單請參閱《香港01》選舉網站。