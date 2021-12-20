新星之子｜23歲港產天文專家疫下發現新小行星　或命名「薛俊朗」

香港有望再誕星之子！現年23歲的薛俊朗今年5月透過美國夏威夷大學「泛星計畫」的大口徑望遠鏡，配備全天高效率的電子相機進行巡視下，遠程分析過千張近地天體數據和影像，結果發現到一顆估計直徑約40米的阿波羅型小行星。薛俊朗對此發現感到幸運：「想不到即使在疫情期間，身處在地球上渺小的我，仍能在浩瀚的茫茫宇宙中，找到少於標準泳池的小行星。」

能夠成為該2021 JM6小行星發現者，薛俊朗希望可藉此向大眾推廣天文教育，使科學普及，讓更多人關注星空保護的重要性，更希望能以「薛俊朗」作為該小行星之名，鼓勵年青人繼續為追尋夢想而努力。



薛俊朗希望以自己名字命名「2021 JM6」小行星。

小行星暫命名「2021 JM6」 2080年最接近地球

最近美國太空總署（NASA）及國際天文聯會小行星中心（IAU Minor Planet Center）證實了薛俊朗的發現，小行星獲暫時命名為「2021 JM6」。它的軌道週期大約是每 798 天（2.18 年）繞太陽運行一週，即使這顆小行星會橫越地球軌道，但是美國太空總署現階段將2021 JM6標示為「不屬於有潛在威脅的小行星」，預測在2080年它會最接近地球，估計屆時它仍與地球相距約390萬公里（0.026 天文單位）。

永久命名要經嚴謹審議 一般需時6至10年

作為國際天文聯會（IAU）的香港天文教育組主席和國際暗天協會（IDA）的亞太區國際委員薛俊朗稱，「好榮幸成為2021 JM6小行星發現者，藉此可以向大眾推廣天文教育、普及科普，讓更多人關注星空保護的重要性。希望以自己名字『薛俊朗』作為命名，鼓勵年青人繼續為追尋夢想而努力。」

對於星體命名權，國際天文聯會是唯一被國際認可的機構，獲確認為新發現的小行星後，會得到一個「臨時編號」，需要經過嚴謹的審議程序，普遍需時6至10年時間才能獲得「永久命名」。