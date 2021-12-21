新冠肺炎．12.21｜Omicron個案增至27宗　公務員明年返工需打疫苗

政府今日(21日)宣布，由12月28二日起進一步收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排；並將會於2022年2月中在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時所有因工作相關目的進入上述處所的政府僱員，均需出示新冠疫苗接種證明。



衞生防護中心今日(21日)公佈新增8宗輸入個案，7人帶N501Y變種病毒，餘下1人帶L452R，當中一人是奧地利抵港的機組人員，有兩名英國抵港患者已打三針仍中招。今日初步確診少於10宗。另外，因應有關地方爆發Omicron，港府將於平安夜凌晨零時起，將阿魯巴、哥倫比亞、哥斯達黎加、格魯吉亞和巴拿馬為A組指明地區。



青山醫院發言人表示，該院成人精神科一名護士昨日（20日）從英國返港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈初步陽性，現時已入院接受隔離治療，情況穩定。而該員工離開香港前曾於十一月二十九及三十日上班，主要從事病房管理工作及曾於十一月三十日出席一個跨病房的工作會議，並沒有參與病人臨床護理工作，醫院已安排同一病房工作及會議與會者共25名員工進行病毒檢測，全部結果為陰性。，而該病房已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。



▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼



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港康碼｜安心出行更新 綠碼申請流程一覽 有步驟縮減慳一半時間

【23:41】中港兩地通關在即，香港健康碼早前開放網上登記帳戶，資料無誤的市民，將陸續收到短訊通知啟動帳戶，並可嘗試登入系統轉換綠碼。惟當時記者實測整個申請流程，連同於「安心出行」上傳記錄，合共需14個步驟，包括須兩次接收手機短訊驗證碼，才可成功轉換成綠碼。



惟政府於本周二（21 日）推出「安心出行」3.0.1版本，並簡化轉碼流程，共縮短4個最繁複的步驟。市民上傳出行紀錄後，可直接轉到港康碼網頁繼續轉碼，無須再重新登入及接收手機短訊驗證碼。記者實測10個步驟便完成申請，需時僅花1至2分鐘，相比更新前快約一半時間。

強制檢測｜3幼兒學校爆上呼吸道感染 學生員工最遲周四接受檢測

【23:25】食物及衞生局今晚（21日）刊憲，將三間幼兒學校納入強制檢測公告，分別為浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校、香港保護兒童會滙豐銀行慈善基金幼兒學校、鄰舍輔導會友愛育嬰園，任何人士曾在12月28日至21日期間身處上述地點超過兩小時，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於本周四（23日）或之前接受檢測。

Omicron｜國泰航空收緊倫敦返港客要求 上機須持24小時陰性證明

【21:07】Omicron變種病持續肆虐，港府昨日（20日）收緊航班「熔斷機制」，除原有熔斷條件外，如同一航空公司的相同航線，在7日內有4名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天。國泰航空胡志明市及紐約航線，分別被港府勒令停飛至本月23日及明年1月2日。



國泰航空回覆《香港01》，確認即日起收緊英國倫敦返港的乘客防疫要求，所有人上機前須持24小時有效陰性病毒檢測證明。即比起港府登機來港前48小時有效陰性核酸檢測要求更嚴。

國泰航空公布，即日起對英國啟程前往香港的客人實施更嚴謹防疫安排。(資料圖片)

Omicron｜增8宗輸入個案 檢疫酒店鄰近患者房客須七天每天檢測

【19:54】生署衞生防護中心公布，8宗早前確診的輸入個案（個案編號：12529、12530、12531、12532、12533、12534、12535及12536）的流行病學調查進展，確認八宗個案均帶有需要關注的變異病毒株Omicron，香港至今共錄得27宗涉及Omicron的個案。

該八宗個案涉及六男兩女，年齡介乎20至68歲。兩人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，五人於檢疫期間確診，其餘一人於香港國際機場禁區內等候轉機期間的檢測結果呈陽性。

01消息：虎年｜康文署擬「破例」初二照開30個康樂設施

【19:31】新冠肺炎疫下離港難，明年「虎年」農曆年極有可能是第二個無法旅行的春節，但留港港人或多個去處。以往大年初一至初三，康樂及文化事務署轄下大部分體育館和收費陸上康樂設施均暫停開放，但消息指，繼今年初三提早開放部分康樂設施後，康文署正醞釀「破例」再早一日，明年大年初二（2022年2月2日）便開放部分康樂設施，構思涉及約30個場地，包括體育館、運動場及網球場等。

初二「開年」有波打，市民或許多個選擇，不過有傳康文署前線對署方單方面破壞休館安排有反彈，認為漠視基層員工享農曆年假期休假期望，更不明到底有多少市民會於拜年檔期使用康樂設施。相關工會已去信署方及公務員事務局促擱置有關計劃及安排，就明年大年初二開放部分康樂設施構思。

康文署回覆查詢指，正檢視明年農曆新年期間的設施開放安排，並會與員工保持溝通，有關安排在落實後公布。

【18:53】政府公布於十二月二十四日凌晨零時起，指明阿魯巴、哥倫比亞、哥斯達黎加、格魯吉亞和巴拿馬為A組指明地區，於21天內曾逗留有關地方的非香港居民不准入境，香港居民亦必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

新冠肺炎｜青山醫院護士英國回港初確診 同院25名員工檢測暫陰性

【18:37】青山醫院公布，一名成人精神科護士昨日（20日）從英國返港時，於機場採樣檢測結果呈初步陽性，現已入院接受隔離治療，情況穩定。醫院指，該名員工離港前曾於11月29日及30日上班，以及於11月30日出席跨病房的工作會議，並無參與病人臨床護理工作；由於該名員工及其他員工上班期間全程佩戴外科口罩，無人被列為密切接觸者。但為審慎起見，醫院已安排同一病房工作及會議與會者共25名員工進行病毒檢測，全部結果為陰性，涉事的病房亦已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。

青山醫院今日（21日）公布，昨日一名成人精神科護士從英國返港時，於機場採樣檢測結果呈初步陽性，現已入院接受隔離治療，情況穩定。

新冠疫苗｜未打針公務員將三日一檢 醫管局︰積極考慮推同樣安排

【18:19】政府今日（21日）宣布，由12月28日起收緊政府僱員的取代定期檢測安排，未打針人士需每三日檢測一次，並將會於明年2月中起，在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，政府僱員均需出示新冠疫苗接種證明。

醫管局表示，已得悉政府公務員的定期檢測安排，並會積極考慮推行同樣安排及有關執行細節。港鐵表示，會參考公私營機構的做法和經驗，完善防疫抗疫措施，現正了解政府剛公佈的最新措施詳情。

上水「御八築地」疑食客拒用安心出行 與職員「黐手」推撞

【17:56】政府早前規定由本月9日起，市民進入食肆堂食必須使用「安心出行」，卻有食肆因被指容許食客沒使用安心出行，無辜受罰。位於上水的食肆「御八築地」，今（21日）下午則發生食客疑拒絕使用安心出行，與店員爭執的事件；其間食客與職員互有推撞，幸沒有人受傷，最終顧客不歡而散自行離開，事件才告平息。

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通關｜政府考慮擴展「疫苗氣泡」至599F處所 包括食肆、健身室

【17:37】政府今日（21日）表明，作為繼續維持「通關」基本條件，將考慮擴展「疫苗氣泡」的適用範圍至所有受第599F章規管的處所，又稱會視乎疫情防控需要，考慮進一步放寬「疫苗氣泡」處所的營運限制。換言之，若落實後，即市民日後進入餐廳、健身室、戲院等之前，要先完成接種疫苗，但到時政府將會考慮適當的豁免安排，



另外，政府亦公布將刊憲延續現行社交距離措施的有效期14天，由12月23日生效，直至2022年1月5日為止。

交通補貼｜加強版津貼除夕結束 元旦起每月搭夠400元才有補貼

【17:37】運輸署今日（21日）提醒市民，公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施，將於12月31日屆滿。明年1月1日起回復舊制，補貼所要求最低的公共交通費用改為400元，補貼上限金額亦降至400元。

沙田青年無戴口罩搭九巴 乘客不滿巴士停駛爆罵戰

【17:01】2019冠狀病毒病 疫情持續兩年，戴口罩成為港人日常必須習慣，不過今日（21日）網上流傳一段片段，拍得一名青年無戴口罩坐在停駛中的九巴上層，兩名男乘客站在他面前要求他戴口罩，更主動提供口罩，然而青年未有接受。其他乘客因不滿行程受阻，雙方展開罵戰，有乘客要求報警，同時有人陸續離開車廂。

據了解，事件發生於昨晚11時許，警員到場調查後男事主出示醫生紙證明未能佩戴口罩，事件列作投訴處理。

Omicron｜高風險地區返港先往竹篙灣4日 民安隊內部信憂人手短缺

【16:55】新冠肺炎新變種病毒Omicron在全球快速蔓延，本港收緊外防輸入措施，英國及美國已列入高風險A組加強監測地區，從有關地區抵港港人須先到竹篙灣檢疫中心進行四天強制檢疫，並每天檢測。



竹篙灣檢疫中心主要由民安隊管理運作。據了解，民眾安全服務隊處長羅仁禮向內部發信指，料竹篙灣檢疫中心不勝負荷，解決人手短缺問題刻不容緩，呼籲成員積極參與檢疫任務。

民安處回應指，民安隊每天約有200人在竹篙灣檢疫中心當值，現時並無出現人手不足的問題，今日所發信件旨在呼籲隊員積極參與。

Omicron︱增8宗輸入 7人帶N501Y 2名英國患者已打三針仍感染

【16:07】衞生防護中心今日(21日)公佈新增8宗輸入個案，7人帶N501Y變種病毒，未知是否屬Omicron，餘下1人帶L452R，當中一人是奧地利、英國及阿聯酋抵港的機組人員，亦有兩名英國抵港患者已打三針仍中招。另外，一名54歲女子(個案12541)12月16日離港到美國，4天後返港在機場檢測結果由陰轉陽，沒有病徵，入院檢測Ct值少於30，即病毒量較高，患者在港潛伏期曾到訪及居住地點均要納入強檢。今日初步確診個案少於10宗。

安心出行｜馬會捐2萬部智能手機予長者 包1年上網 首批聖誕前派

【10:33】香港賽馬會今日（21日）宣布，透過其慈善信託基金撥捐 2,700 萬港元推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，由馬會聯同12間社福機構及4間本地流動通訊網絡商，派發支援「安心出行」的智能手機連12個月免費流動通訊基本服務予約20,000名基層長者。計劃同時會為長者提供使用指導，協助長者掌握使用智能手機及相關應用程式的方法。

受助者參加計劃費用全免，合資格長者在進行審批時必須正接受社署綜合社會保障援助、年滿65歲、非居住於安老院舍、未擁有智能手機及經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介。

Omicron︱潛伏期約為3天 何栢良：登機前核酸檢測應收緊至24小時

【10:28】本港的新冠肺炎Omicron個案持續增加，港府昨晚公布多項收緊措施，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天（21日）在電台節目表示，港府在昨天才宣布將英國升級為「加強監測A組地區」是「比較遲」，對香港帶來一定風險。他稱，Omicron變種病毒的潛伏期約為2至3天，因此安排這類入境者首四天到竹篙灣檢疫，相信日後有大概一半的Omicron個案能在首四天找出。不過，他認為登機前核酸檢測時限定於48小時內仍可能會走漏個案，建議收緊至24小時內。

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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【00:01】本港新冠疫情反覆，食物及衞生局周一（20日）晚宣布，因應2宗於潛伏期間，曾於香港逗留的初步確診輸入個案，共5個地點被納入強檢公告。當中4個位於元朗，包括金碧花園、吟鐵板燒日本料理和酒、一杯鐵板燒居酒屋、潮興牛腩；另一個為機場玉衡堂商務貴賓室。



熱帶氣旋雷伊將至，食衞局亦提醒，若在規定強檢期間的任何時間，3號或以上風球生效，檢測期限將會延長1日。 而3號風球生效期間，室外的流動採樣站將會關閉。

▼12月16日祥興大廈封區強檢▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.20｜政府收緊外防輸入措施 英返港須竹篙灣檢疫4天

Omicron｜加強監測A區返港住竹篙灣縮至4日 英返港安排睇齊南非

Omicron｜回港須持48小時核酸證明 同一航線7日內4人確診即熔斷

新冠肺炎｜農曆新年煙花匯演連續三年取消 近5年僅成功舉辦一次

新冠肺炎｜今增7輸入個案 5宗涉Omicron個案 共6人由英美抵港

新冠肺炎｜太和體育館社區檢測中心登記用電腦被盜 服務暫停

新冠肺炎｜何栢良指機員免檢如炸彈 倡推疫苗護照：長痛不如短痛

通關︱澳門公布與香港通關三要求 需網上報名先取得名額

▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼

