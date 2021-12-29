升國旗｜元旦起實施　教育局為20多校裝旗桿　楊潤雄：學生重視

教育局早前公布，2022年1月1日起，全港中小學及特殊學校必須在每個上課日升掛國旗，另每周舉行一次升國旗儀式。教育局長楊潤雄今日（29日）在Facebook發文，指全港絕大部份學校已有固定旗桿，但少數學校未設旗桿或旗桿位置不理想，故教育局今年8月起已「專事專辦」，陸續為20多所公營學校加裝旗桿。



楊潤雄到小學視察：有助將學習融入校園生活

楊潤雄說，今日與政治助理施俊輝到其中一間受惠學校、聖公會李兆強小學視察。他稱，該校三支旗桿裝設工程已完成，同學亦以練習旗排練升旗儀式，「由學校悉心安排，到同學們認真練習，都可以看出他們對升旗儀式的重視，並且已經準備就緒。」

他形容價值觀教育是學校教育重要一環，相信升掛國旗及奏唱國歌新安排有助將有關學習融入校園生活；教育局為協助學校準備升掛國旗，已協同香港升旗隊總會及香港青少年軍總會，為校長及教師舉辦多場研討會，教育局亦有為學校提供指引及資源。

楊潤雄與政治助理施俊輝到聖公會李兆強小學視察迎加設的旗桿。（楊潤雄facebook圖片）

元旦、七一及國慶均需升國旗

楊潤雄認為，教育不僅是傳授知識，也要幫助學生建立身分及品格，「升國旗儀式的意義在於通過情境薰陶，提升學生的國家觀念及對國民身分的認同」。他相信很多校長會趁升國旗儀式與同學分享環繞國家發展，德育、公民及國民教育等主題內容。

楊潤雄重申，全港中小學在每個上課日、元旦、七一回歸紀念日及十一國慶均須升掛國旗，以及每周舉行一次升國旗儀式。而幼稚園則考慮校舍空間和環境等因素而作出安排；至於專上院校亦需參照教育局予中小學指示。