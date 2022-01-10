初創公司設計數學電子學習平台　學生：「操數」愈做愈起勁

任教數學的鳳溪第一中學譚副校長自今學年開始使用人工智能學習平台後，發覺比起以往要派發大量紙張試題、各類出版社的練習，電子學習平台更吸引學生，學生開始個個自發去做更多練習，「啲學生上上吓堂瞓覺都突然醒晒。」他指平台的電子數據幫助教師更方便掌握學生的解題能力，減輕教師負擔。



中六的何同學稱，學校一直評估他在公開試的成績可能只有等級3（Level 3），但OneEd電子學習平台有大量的符合他程度的練習題目，又有詳細的解題步驟，令他「操數」愈做愈起勁。



（左）譚副校長一直沿用電子產品配合教學，提升學生學習興趣同時更有效協助老師輔導學生學習。 （中）中六學生陳綽謙及何胤求。（梁思行攝）

譚副校長一直喜歡使用不同的電子工具幫助教學，他指比起以前他的年代死板的坐在教室内上課，現時年輕一代的專注力確實較能投入在各電子產品上。他亦不甘落後，嘗試使用不同的電子產品配合教學，「我曾經試用過兩位數字量的電子平台，不是使用界面不美觀，就是欠缺足夠的練習或解説答案。」

今學年他試用OneEd人工智能電子學習平台，學生可透過iPad在程式上交練習，即使停課亦不會影響準備公開試的進度。「老師可以即時透過App見到學生成績，邊啲學生答對率低啲，可以個別輔助返。」

OneEd電子平台版面，提供不同課題的數學練習。（梁思行攝）

中六的陳綽謙說：「覺得真係有興趣啲……以前操數要左手拎本練習，右手拎住本答案，好唔方便。」他旁邊同是中六的何胤求認為，One Ed可以很方便地完成練習後，馬上得悉自己的錯誤，然後系統會按自己常犯的錯誤，提供更多類似題型作重點練習。

陳同學補充，如需要計算一些關於角度、座標的題目時，他亦可以用Apple Pencil直接在屏幕上畫圖及作筆記，程式亦附帶「草稿紙」功能，可以隨時應付作答需要。

OneEd創辦人吳哲宇示範學生可直至在版面上畫圖。（梁思行攝）

OneEd創辦人吳哲宇示範學生可直至在版面上畫圖。（梁思行攝）

譚副校長認為，要應付數學公開試除了靠練習題得數目量多，題目類型都很重要。學生做數學題時從「不懂」達至「通曉」中間有一段距離，但需要循序漸進的題型慢慢加深。否則無論學生重覆多少次作答同一條練習都沒有真正理解。

OneEd是一個初創人工智能電子學習平台科技，利用人工智能技術，分析學生答題表現，再按學生需要建議符合其能力的練習題。創辦人吳哲宇稱目前平台正與愈20間中學合作，使用OneEd的教育科技方案。目前提供過萬條數學選擇題，主要針對高中生程度，題目由團隊構思，再集合考評局及坊間各個出版社題目類型。他指，團隊成員過往都曾是教師，有感坊間的練習本不足之處及學生困難，因此有此概念，程式未來打算增加物理科及化學科的練習。吳哲宇稱目前試驗階段免費推出給不同教育團隊，打算未來學年每所學校按年收費一萬元。