消委會｜使用自助洗衣要留神　電子櫃送洗價值四位數名牌衫變失物

消委會提到接獲與自助洗衣服務有關的投訴，如有長者使用自助乾衣機，拍卡付費後卻沒有運作，須再付多一次錢。另有市民使用屋苑的電子儲物櫃交收磅洗及乾洗衣物，結果等候近一個月，始獲通知他交託的兩件價值3,607元的名牌衫遺失，幸他保留有購買衣物的單據，但仍耗近四個月時間才解決賠償。消委會提醒，使用自助洗衣服務，要注意保留相關付款紀錄，如使用電子儲物櫃收送衣物，最好將單據及衣物拍照為憑，記錄交送時間及儲物櫃號碼。



消委會接獲的投訴中，一名女士光顧設於屋苑附近的電子儲物櫃交收磅洗及乾洗衣物服，交託兩年新購入及只穿數次的襯衣及白色汗衫，價值合共3,607元，當場支付洗衣費58元後收起收據及鎖好儲物櫃，亦收到服務公司確認短訊，惟事隔10天後仍未領回到，經多次追問，終於近一個月後，獲通知兩件衣物全部遺失，耗近四個月時間才解決賠償。

有個案是一名長者，使用24小時自助乾衣機，拍卡支付後卻沒有啟動運作，由於沒有有駐店職員，唯有重複步驟再拍卡支付一次。事主其後要求退回重複支付的30元， 同時提交電子支付的交易紀錄。B公司調查後答應用銀行轉帳退回20元， 事主擔心個人資料外洩希望以支票或現金交收，在消委會協助下獲退還20元現金。

消委會表示，提供自助儲物櫃收送服務的洗衣商戶必須嚴謹看待衣物收送程序，有責任確保衣物完好交回消費者。另提醒，消費者最好將單據及衣物拍照為憑，記錄交送時間及儲物櫃號碼。針對一些名貴或別具紀念價值的衣物，消費者應考慮保留購買單據，交予清洗前宜拍照作記錄，萬一出現爭議亦有憑據可依。