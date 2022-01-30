緊張性頭痛似金剛圈緊箍　偏頭痛似錘仔狂揼　分清頭痛種類助紓緩

幾乎每人都試過頭痛，有人頭痛數分鐘便沒事，有人會頭痛欲裂。原來頭痛分多種，了解自己頭痛屬於哪一類，有助紓緩痛楚。由工作太疲累或情緒受困擾等引致的緊張性頭痛，會令人像孫悟空被金剛圈緊箍著，一般服用止痛藥便沒事。較嚴重的偏頭痛，痛楚像被錘仔一下一下狂揼，部份人頭痛前視野外圍會出現鋸齒形狀的光線，嚴重時病人需立即暫停一切活動，在黑暗寧靜的地方休息。

撰文：醫善同行醫學顧問、腦神經科專科醫生曾建倫



本港較常見的緊張性頭痛及偏頭痛，都屬於原發性頭痛，即並非由腦部其他疾病或結構問題引致。約30%人會患的緊張性頭痛，較只有10%至20%人會患偏頭痛多；緊張性頭痛痛楚屬輕微至中度，偏頭痛則屬中度至嚴重痛楚。

情緒受困如被上司責罵可致緊張性頭痛

緊張性頭痛病人會像孫悟空被金剛圈緊箍著，或一般人經常指的「頭赤」，可發生在頭部不同位置。痛楚可由數分鐘至數十分鐘，甚至持續一整日。不過病人沒有其他症狀，一般仍可繼續工作。服食溫和止痛藥，或按壓頭部肌肉可紓緩痛楚。

緊張性頭痛一般因工作太累、睡眠不足、壓力太大、情緒受困擾，如與人吵架或被上司責罵，或因用電腦太長時間。很多人工作時易出現緊張性頭痛，放假便沒事。要避免緊張性頭痛，應保持身心健康，懂得減壓。

嚴重偏頭痛會怕光怕聲及反胃嘔吐

偏頭痛的症狀及病因完全不同，部份人(10-30%)頭痛前有先兆，如視野會化開，影像會變色變形，或視野外圍會出現鋸齒形狀的光線等。

這些先兆出現約半小時內會消失，之後很快會感到頭痛。痛楚會逐步加劇，最嚴重時會像被錘仔一下一下揼向頭，「郁小小個頭」都會加劇頭痛，而且會怕光怕聲，或反胃作悶；再嚴重者會嘔吐，一般頭痛數小時或以上。

有些病人頭痛至要立即暫停一切活動，關燈拉窗廉在寧靜及黑暗地方躺下休息，一般睡醒後會沒事。若果仍不能減輕痛楚，便需服食較治療緊張性頭痛更強力的止痛藥，或針對偏頭痛的止痛藥。部份病人會連續頭痛數天，「一個月可能告幾日假」。

偏頭痛男女比例1：5

偏頭痛的痛楚未必只偏向頭部一邊，有30%人兩邊頭會痛。偏頭痛主要是基因問題，令病人的三叉神經線系統較敏感；任何外界刺激會令三叉神經線系統過度活躍，分泌多了一些化學物質。在連鎖反應下腦血管會收縮，當腦部啟動修補機制，想將相關血管擴張時，過程中擴張過度，導致痛楚的節奏像脈博一下一下跳動。

有偏頭痛家族史的病人，患病風險較高；而男女患病的比率是1比5，相信與賀爾蒙有關，女性經前後較易病發，病發高峯期30至40歲，50歲後因收經病發頻率大減。原來食物也可引發偏頭痛，部份人進食味精、奶類或朱古力會誘發頭痛。

為減少偏頭痛發作，市民應有足夠休息及運動，注意起居飲食及控制壓力。現時已有種多新藥有效減輕痛楚，若偏頭痛發作次數頻密，或需服用預防性藥物。

很多市民頭痛會自行服食止痛藥了事，其實當出現頭痛應先求醫，由醫生診斷屬於哪類頭痛，包括是否屬於由腦部其他疾病引起的繼發性頭痛。當頭痛症狀及時間穩定下來，找到可紓緩痛楚的方法，便較為安心。但當頭痛次數加密，便要再求醫。

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