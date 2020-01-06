偏頭痛與頭痛大不同　可兩側頭痛　病人：猶如刀由額頭割落頸

偏頭痛與一般頭痛不同，是較嚴重及常見的頭痛，更有機會伴隨噁心、嘔心等情況。有患者病發時猶如「頭內有把刀切下切下」，甚至有個案需要入院全身麻醉。 腦神經專科醫生表示，估計本港有約100萬人患病，惟普遍人對偏頭痛認識不多，未能對症下藥，病發時只會自行購買止痛藥紓緩頭痛。過去更有人服食過量止痛藥，最終肝功能衰竭，甚至需換肝。他呼籲，如發現有類似徵狀，應盡快求醫。

腦神經專科醫生方嘉揚表示，如發現有類似徵狀，應盡快求醫。（王潔恩攝）

陳小姐是偏頭痛患者，發作時猶如「有把刀由額頭割落頸」，甚至覺得天旋地轉，出現怕光、怕噪音的情況。她說，偏頭痛令人困擾，除了令她難以入睡外，更時常要請病假。

旅行遇偏頭痛 只能在酒店房間休息

偏頭痛發作時，陳小姐可服用緊急藥止痛，半小時內痛楚便會消退，惟藥物每日只能服用一次，「如果真係痛到頂唔順，就要瞓係床度，拉晒屋內的簾同熄燈。」她又說，早前去曼谷旅行時，更有兩日偏頭痛發作，最終只能在酒店房間休息，「剩返啲時間得返凌晨去玩。」

陳小姐是偏頭痛患者，發作時猶如「有把刀由額頭割落頸」，坦言對生活構成影響。（王潔恩攝）

四成患者無求醫

事實上，陳小姐的個案僅冰山一角。腦神經專科醫生方嘉揚表示，全球約有10億人為偏頭痛患者，過去本地研究顯示，每8個人就有1人受偏頭痛影響，本港更可能有約100萬人患病。不過，公眾對偏頭痛認知不足，外國有研究發現，有44%偏頭痛患者無求醫。他說，曾有患者偏頭痛發作時，服用一般止痛藥或注射止痛針後仍然無效，最後需要住院及全身麻醉。

普通止痛藥無效

方嘉揚說，偏頭痛是一種神經系統疾病，頭痛可持續4至72小時，必須使用針對性藥物，惟普遍人對偏頭痛認識不多，病發時藥石亂投，自行購買止痛藥紓緩頭痛。方補充，過去曾有人服食太多非類固醇消炎藥，導致胃痛或胃出血，更有人服食過量止痛藥，最終肝功能衰竭，甚至需換肝。

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