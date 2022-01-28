營養師：100克牛油曲奇含30克脂肪　倡疫下「自煮」賀年健康美食

農曆年將至，不少人難以抵擋一年一次的賀年食品誘惑，惟今年受第五波疫情影響，市民或會選擇留家過年，「自煮」健康賀年美食，減少吃高油高鹽的外賣食品。營養師提醒，不少傳統賀年食品隱藏了高脂肪和高熱量陷阱，舉例如蘿蔔糕的常用材料臘腸，每100克就含有平均 400至500或以上的卡路里，以及和30至40克脂肪，不宜多吃。推介自製「高纖蘿蔔金元寶」，用豆腐乾取代臘味，並加入大量蔬菜、菇菌及蒟蒻作餡料，吃出健康新一年。



醫院管理局營養師賴穎琪指出，不少傳統賀年糕點及小食都是高脂肪和高熱量，例如角仔、牛油曲奇、和椰汁年糕等， 市民不宜多吃，尤其是患有膽固醇過高的人，應在飲食中應減少飽和脂肪和反式脂肪攝取，包括動物性脂肪、皮層、棕櫚油/起酥油，全脂奶製品等。

膽固醇過高的人平日宜多吃一些水溶性纖維較高的食物，如燕麥，乾豆，各種菇菌類等，亦可適量進食一含有單元不飽和脂肪的食物，例如果仁、橄欖油等。 含有黃豆蛋白質的食物，例如豆腐，淡豆漿，也有助減低血液中的壞膽固醇。

市面出售的賀年食品，不少含有隱藏的「邪惡」成份，賴穎琪舉例如牛油曲奇每100克含有約30 克的脂肪，當中一半也是飽和脂肪。又例如奶凍或年糕也會以忌廉或椰漿作為主要材料，但兩者的熱量和飽和脂肪均非常高，每100克中含有約20至25克的飽和脂肪。但若市民在家「自煮」，改用到燕麥奶則每100克中只有0.5克的飽和脂肪。

醫院管理局營養師賴穎琪指出，不少傳統賀年糕點及小食都含有高脂肪和高熱量。

賴穎琪推介過年送禮小貼士，可以送贈水果，無鹽乾焗果仁如杏仁、腰果、合桃等，或茶葉及各種麵食 如蛋麵，鮑魚麵，瑤柱麵等，代替糕點、朱古力、曲奇等傳統賀年禮品。