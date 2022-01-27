入境處年結｜2021年9萬人次訪港跌97%　疫情滯留求助約2,600宗

香港入境事務處今日（27日）發表2021年工作回顧，《香港國安法》於2020年落實，入境處強調，會以維護國家安全為前提下，拒絕讓不受歡迎人物入境、防範恐怖活動並防止和偵查與出入境事宜有關的罪行，以及把不受歡迎而滯留在港的非香港居民遣送回國或原居地。



疫情持續，入境處指去年訪港旅客入境人次約9萬，下跌97.4%。疫情下不少港人滯留海外，入境處協助在外香港居民小組於去年處理約2,600宗求助，大部分與疫情相關，較前年1.8萬宗大幅下降。



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入境處指出，在反恐工作方面，會監察懷疑與恐怖主義活動有關連的訪客，以防止有關人士試圖進入香港。如在出入境管制站截獲有關人士，入境處會考慮拒絕其入境並會轉交相關執法機關跟進。2021年，反恐科人員在各出入境管制站進行了12,989次相關的巡查行動，截查人次為15,720。

去年逾2萬次打擊偽證行動

打擊偷渡、非法移民方面，調查人員在2021年執行了27,235次打擊偽證行動，並截查了18,280名旅客。其中一次在香港國際機場執行的行動中，拘捕6名內地人士，涉嫌使用偽造墨西哥永久居民身份證及偽造墨西哥旅遊簽證，其中3人被裁定使用虛假文書罪名成立，其餘3人被裁定串謀以欺騙手段取得服務罪名成立，分別被判監禁8至20個月不等。

儀仗隊手持仿製中式步槍步操。（入境處影片截圖）

擬安排青少年領袖團探訪內地

在國家安全教育上，入境事務學院已將《香港國安法》納入新入職學員的必修課程，並為新入職的文職人員提供相關訓練。學院亦為在職人員提供有關訓練，以提高其對《香港國安法》的認識。

而「入境處青年領袖」制服團隊，於2021年團隊正式改名為「入境事務處青少年領袖團」，並將服務對象延伸到中一至中二的學生。截至去年12月31日，共有14間中學參與「入境事務處青少年領袖團」活動，計劃安排隊員參觀內地駐港機構，以及前赴內地進行交流活動，提高國民身分認同和加深對國家的歸屬感。

入境處總部相關辦公室和設施，預計於2024年分階段搬遷到新總部。（資料圖片）

2024年分階段搬遷總部

疫情持續，部分管制站的出入境客運服務暫停，2021年入境處錄得總出入境人次為195萬，較2020年下跌91.9%。全年的訪港旅客入境人次約9萬，較2020年下跌97.4%。其中，內地訪客入境人次為6.6萬，較2020年下跌97.6%，而其他訪客的入境人次則為2.6 萬，較2020年下跌97.1%。全年的訪港旅客入境人次中，機場管制站的訪港旅客有2.1萬人次、陸路管制站為6萬人次、海路管制站則為9,000人次。

疫情下不少港人滯留海外，入境處協助在外香港居民小組於2020年處理超過1.8萬宗求助個案，當中大部分涉及香港居民受疫情影響而滯留境外，隨着更多香港居民安全返港，小組於去年處理的求助個案漸趨穩定，約有2,600宗，大部分仍與疫情相關。

在反非法勞工行動方面，入境處在2021年進行了16,132次反非法勞工行動，當中包括針對打擊非華裔非法入境者或屬免遣返聲請人的非法勞工及其僱主的行動，合共拘捕1,476名非法勞工，以及拘捕604名本地僱主。

至於新入境處總部建造工程，已於2019年6月展開，當中的打樁及地基工程已於去年7月完成，現正進行大樓的建造工程，項目預計可於2023年第二季竣工，相關辦公室和設施將於2024年分階段搬遷到新總部。