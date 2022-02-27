突然眼前一黑小心眼中風　血塊阻塞眼血管　延醫可致大中風

眼晴突然一片漆黑，2、3分鐘後又沒事，很多人以為眼前一黑是用眼過度或身體疲勞，其實是身體不同部位產生危險訊號。如果其中一隻眼視野，突然像劇院落幕般由上而下變黑，有可能是「眼中風」，代表供血往眼球的血管有血塊阻塞，延醫可惡化至大中風，導致半身癱瘓等嚴重後果。若雙眼視野都變黑，加上有頭暈等症狀，可能是心臟或血壓問題，同樣應快求醫。

撰文：醫善同行醫學顧問、腦神經科專科醫生曾建倫



眼前一黑可分為發生在一隻眼或兩隻眼，因發生時間很短，很多病人都不為意是單眼或雙眼，以及視野受影響的範圍。只是一隻眼一黑就要擔心局部眼球供血的毛病，中風是其中一個原因。其實中風是指所有與腦血管有關的疾病，只是今次中風位置由腦部轉為眼晴，也由常說的腦中風變成眼中風。

血塊阻塞眼血管致視野變黑 瞬間回復易被忽視

單眼一黑時眼晴視野由上而下突然變黑，就像劇院表演完畢後落幕，布幕由上而下緩緩落下。眼中風是因供血往眼球的血管，被細少的血塊阻塞；可能病人本身血管有膽固醇積聚或動脈粥樣硬化，血塊剝落離開血管壁，流向腦部及眼晴血管，令眼球視野突然變黑；細少血塊也可以是心律不正所致。

因左右眼分別由左右兩邊不同血管供血，而腦部兩邊血管很少一起出問題，故此情況下一般導致其中一隻眼突然黑矇。

隱藏三高或心律不正風險

因血液不斷流動會沖走眼晴血管中的血塊，所以單眼一黑只持續數分鐘至十多分鐘，病人一般休息一會便恢復正常視野。但病人不應因眼前一黑只是一瞬間而大意，反而這已顯示身體隱藏高血壓、高血糖、高膽固醇或心律不正的風險因素。病人應盡快求醫，評估風險因素及接受治療；否則可令腦部周邊血管內血塊越積越厚，血管越來越狹窄，最終導致大中風。

醫生會因應病人病情，處方降血壓藥或降膽固醇藥等，或抗血小板藥（如阿士匹靈）預防中風。病人有心律不正或需服用薄血藥。

不少病人也曾經歷雙眼視野一起變黑，需留意是否同時有頭暈，甚至失去知覺或休克的症狀。若有此情況則顯示心臟或血壓出現問題，如血壓突然大幅下降，會令腦部供血不足，導致兩眼視野黑矇，甚至整個人想倒下來。雖然病人坐下或扶著周圍休息一會，自主神經可以修正，血壓恢復正常便沒事；但仍應盡快求醫，治療身體根本問題。

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