空中走廊式或雙層設計升降機慳位又慳電　增醫院升降機使用效率

醫護人員救治傷病者分秒都必爭，要將患者及時和安全地送往治療或手術室救治，安裝有可靠又快捷的升降機系統，對二十四小時運作的醫院來說十分重要。但香港土地有限，需要非常有效地運用醫院平面空間，設置合適數量的升降機系統去滿足接載病患、訪客及醫護人員，又要符合大量後勤服務及物資運輸需求，令不少工程師傷腦筋。

有醫院透過智能化升降機控制系統去提高使用效率，甚至有醫院以雙層升降機去解決樓面面積有限問題，令外表平平無其的升降機亦成為改善醫院運作及地盡其用的好幫手。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



香港醫院為設置最多床位及設施以滿足不斷上升的醫療需求，興建時會盡量向高空發展，樓高十多至廿多層的醫院越趨常見，對升降機穩定性和接載速度便要求更高。假設以一間提供過千病床的中大型醫院作計算，整間醫院便至少設有不同用途數以十部升降機才能滿足需求。不過，若升降機數目太多，機糟所佔地方增多，變相減少了可作治療及放置醫療設施位置，加上過去不時有升降機門因接載病人時不慎被病床撞損而需緊急修理，故升降機的設計、設置、保養和維修不容忽視。

近年越來越多智能升降機推出，可提高使用效能，使用者在大堂透過中央按鈕預先選好需到達哪一樓層，智能系統會將到達同一樓層使用者分派到同一部升降機，省電亦節省資源。本港未來更有即將落成的醫院，其非公用升降機智能化後加入職員證識別裝置，員工只需利用職員證「拍卡」，升降機便會自動識別該人士工作樓層，優選升降機將其分送到該樓層，有助增加整體運作效率。據悉內地甚至有醫院將人面識別系統用於智能升降機系統中，免除「拍卡」程序，進一步提高使用效率。

有醫院會將整幢大廈的升降機分成兩節亦可提高效能，中間以空中走廊分隔，除可給予醫院不同使用者更集中地處理各類醫療事務，亦可納入更多醫用相關店舖和餐飲設施，透過天然採光及綠化改善院內環境。假設空中走廊設在10樓，使用者若要到達10樓以上樓層，需乘特定快速升降機直達10樓，再轉乘其他升降機到達以上樓層，可節省空間，樓面設計更具彈性，不至因升降機佔位而窒礙佈局設計。

空中走廊因有著不同醫療服務點可加強患者及其家屬和醫院的整體溝通與效率。空中走廊一般用於樓高二十多層或以上的高層大廈，本港部分新落成醫院有設此設計。

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此外，為節省升降機槽所佔的空間，本港早年不少摩天大廈或大型商場曾引入雙層升降機使用。這種升降機外表看來與一般升降機無異，但其實在同一機槽內設有上下兩層載客機箱，分別接載特定樓層的使用者，如上層停雙數，下層停單數，兩層機箱需關好門，升降機才能運行。這種設計能解決大堂空間不足的問題，本港已有私家醫院使用這種升降機。

科技運用亦會用於升降機的維修保養上，有醫院正試行在升降機系統加設智能傳感器（IoT）設施，實時監察升降機運作，若有任何異常可及時通知控制中心進行維修，甚至在監察升降機老化情況，因應使用量及耗損度去提早安排保養工作，減低因升降機突需急修停運對醫院運作的影響。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

