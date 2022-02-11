兩男生求停課不果涉刑毀學校　首被告稱打爛玻璃　圖令其無得營運

青衣樂善堂梁植偉紀念中學前年先後遭人破壞玻璃校門，以及遭投擲汽油彈縱火，兩名涉案學生被控有意圖縱火等三罪，案件今（11日）在區域法院續審，控方播放案中首被告和警方的錄影會面。他稱和另一名同校的同學都熱中社會話題。當時發生社會事件，他們想學校停課，但校方未有回應，兩人遂用伸縮棍打爛學校的玻璃，圖令學校「無得繼續營運」。



兩名被告為17歲張姓被告，和19歲被告關昊侃。首被告被控刑事損壞和管有攻擊性武器罪，指他於2020年5月25日與另一人，損壞青衣樂善堂梁植偉紀念中學的正門，以及在校外的公眾地方管有兩支伸縮棍。兩名被告亦被控1項有意圖縱火罪，指他們於2020年7月24日，在同一中學用火損壞該校的花槽、牆身和正門。

被捕時稱睡覺中與事無關

警員林卓君作供，指於2020年8月4日凌晨約1時，和三名同僚到首被告的青衣住所，拘捕首被告。警員指他疑與涉案縱火事件有關，對方在警誡下回應：「我果陣訓梗覺，唔關我事。」

背包內有兩枝伸縮棍

警員的同僚其後在首被告房間的一個背囊內，發現兩枝伸縮棍。警員有理由相信首被告干犯管有攻擊性武器，遂警誡首被告，對方稱：「呢兩支伸縮警棍，係用嚟扑梁植偉學校玻璃。」

事發前後有更換衣物

控方庭上播放首被告和警方的錄影會面。首被告在會面稱，於2020年5月25日晚上11、12時左右，和一名朋友打爛就讀學校的玻璃。

他指，案發晚帶同兩枝伸縮棍，和友人於長康邨二期商場的天台會合。兩人更衣後，便到學校打爛玻璃，之後到一個後山更衣，並扔棄犯案的衣物。首被告在犯案時穿黑色T恤、黑色長褲，和黑色鞋。

因當時的社會事件想學校停課

首被告又指，他和該名朋友於涉案學校就讀中四，但不同班別。兩人認識後，有談及社會運動話題。兩人都熱中社會話題，而當時有社會事件，他們想學校停課，但學校未有回應。他們因此圖透過打爛學校的玻璃，令學校「無得繼續營運」和「搞到學校停課」。

案件編號：DCCC 291/2021