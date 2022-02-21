店場館郵輪倡改作隔離設施　助紓緩醫療系統壓力

新冠肺炎疫情越趨嚴重，治療設施不勝負荷，甚至部分已達至飽和。為了在短時間內增加隔離治療設備或床位，有報道指政府正安排租用酒店，考慮使用大型室內場館作為隔離設施，供病徵輕微的確診人士入住，以騰出更多隔離病床予重症和有需要病人，及盡量維持醫院服務。

筆者認為這類地方均有實質潛力改用作「臨時隔離設施」，較容易作特別內環管理，亦多已設置中央廚房方便提供膳食。但場所或場地大小、抽風及換氣通風等配套設施須經各方詳加檢視，才能有效減輕醫院隔離病房嚴重不足問題，相信有助紓緩公營醫療系統壓力。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



隨著確診患者人數大幅度地暴增，據報有患者訴説未能被及時送院治療，社會對增加社區治療設施的討論更趨熱熾。政府近日亦即時宣佈對應方案，擬將酒店房間及未入伙公屋單位用作隔離設施供初步確診人士入住。過去曾投入亞博館治療設施的興建及一、二線隔離病房建造或改建工程的筆者，亦以創新發明設計高規格隔離病房組裝合成、大型空氣清新機和竪立式抽風機等去加強室內換氣量及空氣流向等，今次亦有檢視不同場地改作治療設施的可行性，此幾類場所大致具有潛力改裝作隔離用途，但需要作評估或改裝才能成事。

不少討論提及將室內場館改作隔離設施，筆者認為此建議亦可行，除有先例可循，亦因本港有不少面積較大的展覽或體育場館，在加裝設施後足夠容納大量病人，迅速解決床位不足問題。如早前面積較大的亞博館內個別場館能容納上多達500張病床，若有其他場館可容納約500至1,000張病床或更多，屬較理想及具效益做法。

場館的換氣及鮮風系統亦要因應原本設計所需去改裝，盡量將室內病毒稀釋，確保場內有良好通風及適合氣流流向，令室內帶病毒的空氣不會輕易流出到場館外，場館位置亦盡量避免接近民居，特別是排氣出室外需遠離民居，參考的國際相關指引是最低限度需與鄰近地方鮮風入口相距至少25英呎以上，排氣位置要實地考察作出評估。但若以展覽場地作隔離則需加建臨時淋浴設備，故需考慮可行性及避免改動場地結構等。

另外，有意見認為可以以現時已用作檢疫的酒店作隔離設施，因此類屬「閉環式」檢疫場所，其通風系統一般已經測試或改裝。但鑑於過去不時有個案在檢疫酒店內染疫，酒店一般沒有對流窗户作自然通風，故筆者建議酒店應在房內及走廊加裝空氣清新機，最好確保房間抽氣量大於送風量，令房間內形成負氣流，以致室內空氣不會被抽出走廊位置，影響房外空間。筆者有友人之子旅居日本，他從英國出差後回日不幸確診新冠肺炎，因當地疫情嚴峻、隔離設施不足，他回日後亦被安排於酒店內隔離，可見外國已有相關先例。

早前亦有與行內工程界前輩討論可否租用郵輪作隔離設施，筆者認為同樣適合，情況與酒店類似，同樣稍作改動便能使用，如留意抽風系統是否需要改裝或加設空氣清新機等，郵輪更可停泊在岸邊，醫護人員毋須在船上駐守，而在岸上候命，安全性高也方便，但亦要留意污水排放及處理。不少社區隔離設施均涉及加裝空氣清新機，筆者認為在疫情嚴峻下，各地對此類機器需求大增，如中央政府能在這一環節協助香港快速購置更多潔淨空氣通風設備，將大大有助我們去控制這史無前例嚴峻的疫情。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

