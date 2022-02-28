新科技增升降機穩定性　加裝救援裝置減困𨋢機會

科技發展近年為建築業帶來不少改變，除了改善建築方法和加快建造流程，亦有效應用在減少機電設施故障上，甚至有助解決長久以來困擾升降機業界的問題。電梯或升降機過往不時因不可預見的電壓驟降而暫停運作，這類「困𨋢」往往未必與機件故障有關，但重啟費時，亦需維修人員到場處理。在科技進步下，近年本港不少升降機已陸續加裝「自動救援裝置」，減少因電力所致的困𨋢情況，為使用者及工程人員亦帶來方便。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



前文曾提到，科技發展令升降機設置可更慳位，使用時亦更具效益和方便。除此以外，升降機過往亦不時面對因為電力驟降而突然停運的情況，對於廿四小時運作的醫院影響特別大，除影響醫療服務，更可能阻礙救治病患者。

這些「困𨋢」情況大部分並非因為升降機機件出現問題，而是供電不穩定引致，但此類電壓驟降一般只維持一段極短時間，隨即會恢復正常，如家中的電燈突然閃一下，亦有機會是電壓驟降所致。此類電力供應不穩時有發生，可能因供電途中出現意外所致，如受到天氣或雷擊影響、電力公司設備故障、道路及其他相關工程、折斷的樹木、風筝甚或是無人機導致電纜破損等問題。

電燈等部分電器在電力回復正常後，可如常運作，但部分裝置，如升降機遇上電壓驟降，便會立即停止運作而不能自動重啟，因升降機此類機械使用了繼電控制系統，以往涉及安全問題，系統只能以人手重啟。

不過，近年不少升降機陸續加裝自動救援裝置，在科技協助下，系統能識別此類暫停時因電壓驟降還是機件故障所致，若經過系統分析，辨別出此「困𨋢」情況是因為電壓驟降所致，系統便會重新啟動升降機，省卻等候工程人員到場進行檢查，再重啟升降機的程序，方便升降機工程業界，亦減少市民受困𨋢之苦的機會。

在電力公司鼓勵及給予技術支援下，本港不少升降機已陸續加裝此套智能系統，部分新式升降機更可內置此裝置，而不少醫院已逐步更新升降機系統。全球暖化和熱島效應引至更頻繁出現打雷、閃電等劇烈的極端天氣，對世界各地的影響日增，而電力供應受天氣影響的威脅亦隨之而增加，相信新系統有助增加升降機等同類機電裝置的穩定性，減緩這些極端氣候為人類生活及安全帶來的影響。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

