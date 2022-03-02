屯門大興報案中心運作僅8個月　使用量偏低　3.7起暫停服務

警務處屯門警區大興報案中心去年起投入服務，至今運作8個月，警方今日（2日）公布，由於報案室使用量持續偏低，為有效調配資源抗疫，將於下周一（7日）起暫停服務，市民可以經屯門分區及青山分區警署報案室報案。



香港郵政亦公布，由於有職員新冠病毒快速測試結果呈陽性，6個郵局包括灣仔郵政局、筲箕灣郵政局、九龍灣郵政局等需要關閉消毒，並將於本周五（4日）重開。



屯門警區大興報案中心因使用量持續偏低，將暫停服務。（資料圖片/政府新聞處圖片）

警方表示，屯門警區大興報案中心自去年7月投入服務後，使用量持續偏低，為更有效調配資源以應對當前疫情挑戰，中心將於本月7日起暫停服務。

至於屯門警區轄下的屯門分區及青山分區警署報案室，將會繼續提供24小時服務，市民可致電屯門分區警署報案室（電話：3661 1670）或青山分區警署報案室（電話：3661 1668）。

市民亦可使用香港警務處網頁或香港警察流動應用程式「電子報案中心」內的電子報案表格，或致函屯門分區警署（地址：新界屯門杯渡路100號），倘若需要緊急服務，可致電999求助。

香港郵政表示，灣仔郵政局將會關閉至本月4日。（資料圖片/歐陽德浩攝）

香港郵政員工快測陽性 6郵局關閉

另外，香港郵政亦表示，由於有郵務人員進行新冠病毒快速抗原測試而結果為陽性，灣仔郵政局、興發街郵政局、筲箕灣郵政局、九龍灣郵政局、天悅郵政局和坪洲郵政局需關閉至本周五（4日），而灣仔郵政局郵政信箱大堂則於明日（3日）重開。相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政獲悉事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。市民亦可瀏覽郵政網頁，到區內其他就近郵政局使用郵政服務，或致電香港郵政熱線2921 2222求助。

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