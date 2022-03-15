第三針｜鄧達智「禁打」　憂已無抗體：對曾染疫者不公平

第五波疫情從失控至高位橫行，確診個案每日仍以2、3萬計，截至昨日（14日），疫情爆發兩年多以年，香港確診人數超過73.3萬，著名時裝設計師鄧達智是其中一人。

作為第三波疫情康復者，鄧達智回想年半多前的2020年7月，雖然當時確診住院期間曾接受兩劑肚臍注射治療，但不害怕二次染疫，只擔心連累家人及朋友被送往隔離措施坐「疫監」。

衞生防護中心轄下聯合科學委員會日前建議，一般康復者若染疫前已接種兩劑疫苗，康復後毋須接種第三針。不過，染疫後才打第二針的鄧達智透露，去年4月至今一直未能接種第三針：「每次一click（疫苗接種預約）網頁就ban咗。」無法繼續登記下，鄧憂慮體內抗體所剩無幾，且有朋友同樣染疫後未能打第三針，形容規定對康復者非常不公平：「唔係考慮我身體有幾多抗體而准唔准我打。」



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時裝設計師鄧達智曾於2020年7月確診，為本港較早一批感染新冠病毒的人士。（羅君豪攝）

去年4月接種第二針 打第三針至今未如願

鄧達智是第三波疫情康復者，2020年7月染疫的他透露去年4月接種第二針疫苗，一直希望11月能打第三針，惟至今未如願：「每次一click入（疫苗接種）網頁就ban咗。」

鄧達智：染疫康復就嚟兩年 有抗體都可能已經跌曬

鄧認為，疫苗有保護作用，即使曾染疫亦希望再接種。他曾多次嘗試上網登記接種疫苗不果，每次輸入身份證號碼後就不允許繼續登記：「𠵱家就嚟兩年（染疫康復），有抗體可能已經跌曬，加上第二針去年接種，抗體亦所剩無幾。」

他認為政府態度強硬，沒有考慮市民狀況：「唔係考慮我身體有幾多抗體，而係base on我打左幾多次就唔準我打。」他稱，亦有朋友染疫後未能打第三針，他自己則由於伴侶於醫務所工作並替政府當義工，易受感染，因怕有機會被伴侶傳染，又無法接種第三針下，「搞到連見面都唔敢見。」

鄧達智去年4月接種第二針疫苗。

受封關影響 內地銀行資金無法挪移

疫情爆發至今，香港對外的大門深鎖，令一眾熱愛旅遊的港人只能望洋輕嘆。鄧達智同受封關的影響，於2020年取消長達兩個月的歐洲行程，亦無法前往內地處理生意往來，現金一直被凍結於銀行帳戶無法挪移。如大部份港人一樣，他表示已感到抗疫疲勞︰「到𠵱家兩年喇，講衰一句，唔好話去得遠啦，大灣區都去唔到，係好氣餒㗎成件事。」

出埠旅行受阻，欠缺娛樂的港人均轉戰郊野公園，霎眼間各大山頭均人潮洶湧。蹤橫山界數十年的鄧達智直言「好多山仲勁過旺角」，更批評港人欠缺公德心，口罩隨處丟棄，最終只能選擇待在家中看電影。

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避人潮留家抗疫 邊踩健身單車邊看電影護腰

惟問題環環相扣，鄧透露由於久坐家中，以致腰骨舊患復發，「好多問題無奈到不得了，個生活一路轉囉。」為了舒緩酸痛感，他於電視屏幕前安置健身單車，邊看電影邊做運動。然而，若有一天開始厭倦電影時，還能怎麼辦呢？他坦言，現時已退無可退，「我諗我同其他人一樣扭盡六壬，都冇嘢好做喇。」

現時市民的苦況，正因政府的防疫政策，高不成低不就。他批評，政府不敢「躺平」與病毒共存，亦不敢推出狠心的防疫措施，例如半吊子的禁晚市堂食，已導致食肆兩年來艱苦經營，甚至耗盡過往的積蓄捱不住倒閉。「唔好攤喺中間啦，我哋幾頭唔對岸呀而家。」

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籲市民體諒醫護人員辛勞切勿投訴

第五波疫情下，部分患者在家等待至康復，仍未獲得任何安排。其實早於第三波疫情，已曾出現患者入院延誤的狀況，鄧回想起一年多前，確診後第4日的下午6時，才收到送院的通知，並在家中苦候救護車至11時半，直至完成入院手續已是深夜1時。但他體諒醫護人員的辛勞，認為他們已盡力做好本份，故呼籲市民切勿投訴。

回憶住院期間醫院膳食︰30年冇食梳打餅發現好好食

鄧憶述指，入院後接受兩劑肚臍注射治療，患者亦須簽名聲明免責，才可服用醫生處方的藥物，期間曾發燒及發冷，「中間食唔到嘢，係咁訓，係張床度3張棉胎冚住」，最終於一周後成功擊敗病毒，康復出院。他建議患者抱持樂觀的心態面對病毒，若不幸送院治療，可預先準備鹹蛋或腐乳等食品，因醫院提供的食物均低鹽及低糖。

「醫院8、9點派宵夜嘅時候我先醒，咁我就飲盒脫脂奶，食啲梳打餅。我30年冇食過，終於發現梳打餅係好好食嘅，嗰個星期畀我最好嘅回報就係輕咗10幾磅。」

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病癒無後遺症 盼開關到潮州品嚐美食

對於年輕人而言，感染病毒並不可怕，病癒的後遺症及接種疫苗的副作用，反而更備受關注。鄧達智於2020年7月確診，當時本港仍未爆發變種病毒株Delta及Omicron。他笑指，康復至今並無後遺症，味覺、視覺及嗅覺均無問題，患有多年的近視更意外獲得改善，最近拍廣告時能看清字句。

他亦不害怕二次染疫，卻如同大部份港人，最擔心連累家人朋友坐疫監。「我從來都冇嘢驚，但係我今次唔係驚再次染疫，我係驚竹篙灣咋。我唔想去竹篙灣，唔想周邊啲朋友、屋企人，因為我嘅關係令到佢哋全部都要去困喺度。」

接受疫情沒完沒了︰隨時係另一次三年零八個月

最後，談到未來計劃，熱愛美食的鄧達智透露，希望通關後與朋友組團自駕遊，到內地潮汕地區享受新鮮的食材，並由潮州一直北上至廈門飽嚐福建菜。然而作為升斗市民沒有預知能力，無法預料疫情於何時完結。「呢次隨時係另外一次嘅三年零八個月。如果真係咁嘅話都冇辦法，我哋都係要接受呢個命運。」