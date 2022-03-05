第四針QA｜一文看清甚麼人要先打　三高人士可以打？幾時有得打？

第五波疫情持續，政府縮短多個群組接種新型冠狀病毒疫苗的間隔時間。並接納港大研究對接種第四針的建議。3月21日開放預約平台，為12歲以上的免疫力弱人士，預約接種第四劑新冠疫苗。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時全球很多國家已經開始第四針的程序，香港已經不算早進行。疫苗的效用會隨著時間過去，免疫力弱的人士比較高危，因此建議要打四針，進一步加強保護。



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Q1. 何謂免疫力弱人士？

A：呼吸系統科專科醫生梁子超表示，有兩類人士屬於免疫力較弱者。一、如正在服用對免疫系統有抑制的藥物，例如，曾做器官移植人士服用過一些藥物需要抑制免疫系統； 個別癌症因化療需要服用藥物抑制免疫系統、或長期服用類固醇人士；二、自身患上的病會降低免疫力系統，例如，愛滋病。通常覆診時醫生會告知病人，藥物含有較強的抑制免疫力，例如生物製劑。如屬這類人士，則需要接種第四針加強劑。

Q2. 有長期病患例如曾中風、患心臟病、三高等人士需要第四針嗎？

A：梁子超指，可以留意網上官方是否表列「禁忌症」人士，如未受控的嚴重慢性病患者、嚴重神經系統疾病者、有疫苗過敏記錄等。

近期如果沒有出現急性中風、心臟病發等「突然不穩定」狀況的人士，均可以接種；否則需要相隔三個月後才可接種。梁子超強調，這類人士其實屬於高風險群組。愈高危，愈需要疫苗保護。如果已經身體持續保持穩定狀況一段時間，例如，高血壓或高血糖等已經有一段時間保持同樣水平指標，都可以接種，反而有更好的保護。

Q3. 第四針的幫助是甚麼？會否有副作用？

A：梁子超指，對於免疫力弱人士，距離第三針已經超過三個月，隨時間過去，對身體的保護已經大大降低；他補充，但由於Omicron傳播力強，如果接種第四針後即使感染了，都可以靠著藥物康復，降低死亡率。目前對於香港在短期内應付疫情，第四時可以額外提供保護，尤其對對免疫力弱的人士有一定的幫助，即使在現時未有充足的治療藥物情況下，都可以減低病毒帶來的死亡率。

在第三次注射後，體内抗體迅速上升。但大約一個月後，將開始下降。三個月後，對感染的保護下降到大約 50%。對於老年人或高危人群，需要額外的劑量來幫助維持對嚴重疾病的保護。

他補充，如果曾經接種過首3針的人士、沒有出現其他不適或突發狀況，第四針則不會對身體有副作用。而第三針與第四針，則宜相隔約3個月左右。如果沒有相隔足夠3個月時間，將會減低對上一劑的疫苗原有效用。

以色列的早期數據表明，第四針可以增強針對新冠病毒的保護，但科學家們不確定可以持續多久。美國有研究指第四劑可以恢復第三次注射後失去的一些保護作用，但除此之外不會增強免疫力。歐洲藥管局亦警告，雖然接種第4劑疫苗會增加接種者抗體數目，但仍不足以預防感染Omicron，注射太多加強劑恐削弱免疫系統。

Q4. 普通市民，若已接種第三針超過3個月，可以即將預約接種嗎？

梁子超指，由於疫苗供應不足，現階段不會建議開放第四針予所有人士。數月後或者有新一代的疫苗更具效力對抗Omicron。市民每一次的接種分量及成分（如選同一款疫苗），都沒有分別，雖然不能完全防止感染病毒，但可以延申保護作用時限，重複刺激身體内的免疫力。

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Q5. 甚麼國家已開始為民眾接種第四針？

梁子超補充，在歐美地區已經開始第四針的接種，尤其針對免疫力較弱人士及長者。

一些國家已經在推進第四劑疫苗。韓國於2月開始發放第四劑疫苗，韓國疾病管理廳指有大約 50 萬名 18 歲或以上在護理中心生活或工作的人、及 130 萬免疫功能弱者已經接受第四次注射。當地未有建議這些群體以外的人接受額外的疫苗接種。

英國已經開始讓市民預約第四針，其疫苗官網顯示，患血癌、免疫力低、曾器官或骨髓移植人士，建議接種第3及第4針，接種前需要先出示醫生紙。

另外，以色列開始為民眾接種第四劑新冠疫苗，其衞生部的研究顯示，當地有40萬名60歲以上民眾注射第4劑新冠疫苗，雖然未能百分百防止感染Omicron，第4劑預防感染新冠病毒後出現重症的保護力，是接種第3劑疫苗民眾的三倍，預防感染病毒的保護力是3劑疫苗民眾的兩倍。

Q6. 香港何時開始預約接種第四針？

政府宣佈，疫苗平台將在3月21日開放予有需要市民預約接種第四針。